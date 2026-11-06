Allarmi bomba, supermercati, scorte di sangue: la guerra ibrida spiegata

Roma, 6 novembre 2026 – C’è un modo molto economico per mettere in difficoltà l’Europa: costringerla a difendersi da una minaccia che potrebbe non esistere. Un allarme bomba, anche falso, può far decollare i caccia, deviare aerei di linea, mobilitare interi apparati di sicurezza. Chi lancia l’allarme rischia poco e spende quasi nulla. Chi lo riceve non può permettersi di ignorarlo. È il prezzo della sicurezza nelle nostre società democratiche e strutturate, dove anche una minaccia improbabile impone almeno un controllo. E può ottenere un vantaggio anche chi riesce a costringere l’avversario a impiegarle, consumando risorse, tempo e denaro. Eccola, la guerra ibrida spiegata. I cieli europei ne hanno offerto una dimostrazione inquietante nelle ultime quarantotto ore. E mentre gli aeroporti affrontavano una raffica di segnalazioni, altri attacchi prendevano di mira obiettivi assai meno spettacolari: i frigoriferi industriali dei supermercati e i sistemi di conservazione del sangue.

Allarmi bomba sui voli europei e cyberattacchi: la guerra ibrida

Il 5 novembre almeno 25 voli europei sono stati coinvolti in segnalazioni relative alla presunta presenza di ordigni. Oggi, venerdì 6 novembre, almeno altri 18 collegamenti coinvolti. Tra i Paesi più colpiti c’è proprio l’Italia: un volo Finnair proveniente da Helsinki è arrivato a Fiumicino scortato dai caccia dell’Aeronautica Militare. Un Aer Lingus Dublino-Roma è stato deviato verso la base militare francese di Évreux. Un Wizz Air partito da Malpensa e diretto a Varsavia è atterrato a Vienna. Il giorno successivo, un nuovo allarme ha riguardato il Ryanair Roma-Lisbona, arrivato nella capitale portoghese, mentre un Wizz Air Praga-Roma è stato dirottato su Venezia. In quest’ultimo caso, le prime ricostruzioni sull’origine della segnalazione sono risultate discordanti. ENAV ha escluso che una telefonata anonima fosse arrivata alla torre di controllo di Fiumicino.

La vera bomba? L’ambiguità. Un’infrastruttura viene sabotata, ma chi ha agito non è immediatamente identificabile. E forse non lo sarà mai. Una campagna di disinformazione può influenzare il dibattito elettorale, mentre i suoi promotori si nascondono dietro intermediari, piattaforme digitali e identità fittizie. Un allarme bomba paralizza un sistema di trasporti, ma dietro la minaccia potrebbe esserci un individuo isolato, un gruppo estremista o un’organizzazione molto più strutturata.

Ma non è tutto. Nei primi giorni di novembre, attacchi informatici hanno interessato la catena del freddo di operatori della distribuzione alimentare in diversi Paesi europei. Gli aggressori hanno preso di mira apparati che permettono di controllare a distanza le temperature dei frigoriferi industriali. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha segnalato incidenti e tentativi di intrusione anche in Italia, richiamando l’attenzione degli operatori della grande distribuzione e della logistica alimentare. In Sicilia, quattro supermercati di una grande catena hanno confermato manomissioni da remoto degli impianti di raffreddamento.

L’episodio più delicato ha riguardato la Francia, dove un attacco informatico ha colpito sistemi di refrigerazione utilizzati in tre strutture del servizio nazionale del sangue. Il personale è intervenuto per mettere in sicurezza il plasma conservato. Secondo le autorità francesi, non si sono registrati danni ai prodotti ematici né conseguenze sanitarie.

In questa zona grigia si colloca la guerra sotto soglia, espressione utilizzata anche dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Si tratta di una strategia per indebolire uno Stato senza arrivare a uno scontro militare diretto. Gli obiettivi sono concreti: costringere i governi a mobilitare risorse e personale, come accade quando un allarme bomba impone di deviare un aereo, attivare le procedure di emergenza e rafforzare i controlli; provocare danni economici, interrompendo i trasporti o il funzionamento di infrastrutture essenziali; testar la capacità di risposta delle istituzioni, individuandone tempi, procedure e vulnerabilità; destabilizzare la società civile, alimentando paura, sfiducia nelle istituzioni e rabbia popolare, sfruttando i disagi per diffondere l’immagine di uno Stato incapace di garantire sicurezza ed esasperare le tensioni sociali. Il risultato cercato non è necessariamente la distruzione materiale, ma un logoramento progressivo della fiducia dei cittadini e della stabilità del Paese. Ricostruire la fiducia nelle istituzioni è molto più difficile che ricostruire un palazzo.

Guerra ibrida e Russia: le responsabilità e i rischi per l’Europa

Nelle email che hanno fatto scattare alcuni allarmi aerei compare la firma dei sedicenti “Combattenti dello Stato Maschile”. Il nome richiama Muzhskoye Gosudarstvo, movimento estremista russo noto per posizioni ultranazionaliste, misogine e omofobe, dichiarato illegale in Russia. Il riferimento ha immediatamente alimentato interrogativi sulla possibile origine delle minacce.

Ma una firma non costituisce una prova. Non è stato accertato che gli autori dei messaggi appartengano effettivamente al movimento, né che gli allarmi siano riconducibili a strutture dello Stato russo. Tuttavia il contesto geopolitico spiega comunque perché l’attenzione sia così elevata. Dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, la sicurezza europea è entrata in una fase di confronto prolungato: le istituzioni occidentali hanno più volte denunciato attività ostili attribuite a Mosca, comprese operazioni informatiche, sabotaggi e campagne di manipolazione delle informazioni. Un rapporto pubblicato il 4 novembre 2026 dalla Camera dei Comuni britannica esamina proprio le accuse relative alle attività russe di guerra ibrida.

La vulnerabilità europea nasce anche da una delle sue maggiori conquiste: l’integrazione. Il continente dispone di reti di trasporto interconnesse, catene produttive transnazionali, mercati comuni e infrastrutture digitali che attraversano i confini. Un problema in un aeroporto può coinvolgere compagnie di più Paesi; un’intrusione nei sistemi di un fornitore tecnologico può produrre conseguenze su numerose aziende clienti.

Questa interdipendenza garantisce efficienza e competitività, ma amplia la superficie esposta alle minacce. Inoltre, le società democratiche sono obbligate a rispondere agli allarmi secondo procedure rigorose. Un pilota non può liquidare una segnalazione come uno scherzo soltanto perché appare improbabile. Un ospedale non può ignorare un’anomalia nei sistemi di conservazione del sangue. Un’azienda alimentare non può assumersi il rischio di distribuire prodotti la cui temperatura non sia stata controllata correttamente.