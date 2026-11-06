Identità e pregiudizi al centro di Cadenze Letterarie a Fiumicino

Cadenze Letterarie® all’Orto Stiloso di Fiumicino ha ospitato Vincenzo Aruta e «L’altra luna», tra identità, diversità e confronto.

Letteratura, psicologia e pittura si sono incontrate il 5 novembre 2026 all’Orto Stiloso di Fiumicino, durante l’appuntamento di Cadenze Letterarie® dedicato a «L’altra luna. Il coraggio del diverso», romanzo di Vincenzo Aruta pubblicato da Giovane Holden Edizioni.

La rassegna, ideata e condotta da Dino Tropea, ha proposto una serata costruita attorno ai temi dell’identità, del pregiudizio e della ricerca di autenticità. La presentazione del libro è stata accompagnata da letture interpretative, testimonianze, riflessioni psicologiche e un’opera pittorica ispirata alla storia narrata.

Il romanzo e le letture

Al centro del libro c’è Pietro Sangermano, un professore la cui vita viene attraversata da una lettera proveniente dal Marocco. A scrivergli è Sanda Camar, un tempo Andrea, suo allievo. Il messaggio dà avvio a un percorso geografico e interiore, durante il quale Pietro si confronta con la propria identità, con sentimenti rimasti inespressi e con i cambiamenti nelle relazioni affettive.

Aruta ha ricordato la difficoltà di affrontare pubblicamente questi argomenti in una società segnata dal pregiudizio. «Erano cose molto, ma molto difficili da capire, da valutare, da apprezzare», ha dichiarato, sottolineando il lavoro ancora necessario sul piano dell’accettazione.

Francesca Stajano Briganti ha dato voce ai personaggi attraverso tre letture: «Perché parla di sé al femminile?», «Devo andare!» e «Per favore, non andare». I brani hanno restituito lo smarrimento della scoperta, il conflitto interiore di Pietro e il dolore di Fenice, la moglie che teme di perderlo.

Nel corso della serata, Stajano Briganti ha raccontato anche la storia della zia Giò Stajano, figura anticonformista della Roma della Dolce Vita, vicina ad ambienti artistici e intellettuali frequentati anche da Pier Paolo Pasolini. «Nella nostra famiglia è nata una meravigliosa pecora nera», ha detto, ripercorrendone il percorso di transizione di genere e la successiva ricerca spirituale.

Secondo Francesca, il romanzo di Aruta è legato alla «ricerca di autenticità» e alla necessità di essere se stessi. Il tema è stato affrontato anche dalla psicologa clinica Sonia Buscemi, che ha indicato nella parola «attraversamento» una chiave di lettura dell’opera. «La diversità non è mai un assoluto, è sempre una relazione», ha spiegato, richiamando il bisogno di riconoscimento e il timore del giudizio.

Il confronto tra parole e immagini

Il maestro Salvatore Fazio ha realizzato un’opera surrealista ispirata al romanzo e l’ha consegnata ad Aruta durante l’incontro. Il dipinto ha suscitato interpretazioni differenti sul rapporto tra oscurità e luce. La consigliera comunale di Fiumicino Federica Cerulli ha osservato: «Le ombre vanno riconosciute, accolte ed integrate».

Il pubblico è stato coinvolto anche attraverso Slido, con una raccolta di parole destinata al manifesto partecipativo della rassegna, previsto per il 17 dicembre. Maria Grazia Imbimbo, mental coach ed europrogettista, ha posto una domanda sulle aspettative sociali: «Quanti di noi vivono nelle scarpe di qualcun altro?».

Il confronto finale ha riguardato anche l’uso del termine «scelta» parlando di orientamento sessuale e identità personale. Dal pubblico è arrivato l’invito a parlare invece di «realtà». Aruta ha precisato il senso attribuito alla parola nel suo racconto: «Per me è il coraggio di mettere fuori la propria identità».

Durante la serata, Velia Maria Lapadula, presidente di Valore Sociale ONLUS ETS, ha illustrato inoltre gli sviluppi del concorso «La penna di Noè», dedicato al rapporto tra esseri umani e animali, con scadenza prorogata al 24 gennaio. Presenti anche Barbara Cerusico, dell’associazione Donne per la Sicurezza ODV ETS, e Christian Cicatiello, di Insieme per Parco Leonardo.