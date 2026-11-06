Il 30 novembre concentra secondo acconto, rottamazioni e LIPE del terzo trimestre

Secondo acconto e rottamazioni: il calendario fiscale culmina il 30 novembre

Il 30 novembre concentra alcune delle principali scadenze fiscali di novembre 2026: il secondo acconto di diverse imposte, le rate delle definizioni agevolate delle cartelle, l’invio della LIPE del terzo trimestre e il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Le scadenze del 16 novembre

Entro il 16 novembre, i pensionati con reddito complessivo da pensione non superiore a 18.000 euro possono chiedere l’addebito del canone televisivo direttamente sull’assegno pensionistico. Per i titolari di pensione INPS, la richiesta può essere trasmessa online dal portale istituzionale, tramite Contact Center o attraverso patronati e intermediari.

Nella stessa data scade il versamento della terza rata dei contributi IVS fissi per gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Per il 2026, il reddito minimo annuo di riferimento è pari a 18.808 euro. I contributi sul minimale ammontano a 4.521,36 euro annui per gli artigiani e a 4.611,64 euro per i commercianti.

Resta inoltre previsto lo sconto del 50% sui contributi dovuti da chi ha avviato una nuova attività e si trova nei primi tre anni di esercizio, secondo l’esonero introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.

Il 25 novembre per Intrastat e il 30 novembre per acconti e rottamazioni

Il 25 novembre gli operatori intracomunitari soggetti all’obbligo mensile devono trasmettere telematicamente gli elenchi Intrastat relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a ottobre verso operatori stabiliti in altri Stati dell’Unione europea.

Il 30 novembre è invece il termine per il secondo acconto di IRPEF, IRES, IRAP e delle relative imposte sostitutive. L’obbligo riguarda, tra gli altri, dipendenti con ulteriori redditi, pensionati e titolari di partita IVA.

L’acconto è dovuto quando l’imposta dichiarata per il periodo precedente supera 51,65 euro, al netto di detrazioni, crediti e ritenute. Se l’importo complessivo è inferiore a 257,52 euro, viene versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre; per importi pari o superiori, la seconda quota va pagata entro la stessa data. Il secondo acconto non può essere rateizzato.

Nella medesima giornata scadono la terza rata della rottamazione quinquies, la quattordicesima rata della rottamazione quater e la sesta rata della riammissione alla rottamazione quater. Solo la rottamazione quater beneficia della tolleranza, con pagamenti possibili fino al 7 dicembre. Per la quinquies, il termine è perentorio.

LIPE e bollo sulle fatture elettroniche

Entro il 30 novembre va inviata all’Agenzia delle Entrate la LIPE relativa al terzo trimestre, con le liquidazioni IVA di luglio, agosto e settembre. Nello stesso giorno deve essere versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del periodo luglio-settembre.