Il 50,3% segnala un’esperienza negativa con la giustizia: i dati del sondaggio Only Numbers

Il 50,3% degli intervistati dichiara di aver avuto un’esperienza negativa con la giustizia, indipendentemente dall’esito finale del procedimento. Il dato emerge dal sondaggio “Giustizia e magistratura”, realizzato da Only Numbers e presentato agli “Stati generali dei garantisti” organizzati da Forza Italia alla Camera dei Deputati.

La rilevazione è stata condotta su mille interviste, con tecnica Cawi, tra il 23 e il 26 ottobre scorso. Il 18,6% dichiara di aver avuto un’esperienza diretta in un procedimento giudiziario: il 6,3% in ambito penale e il 12,3% in quello civile. Il 25% descrive invece l’esperienza come positiva.

Fiducia nella magistratura e negli avvocati

Il livello di fiducia nella magistratura si attesta al 36,3%. La percentuale scende al 22,3% tra gli elettori di centrodestra e sale al 65,9% tra quelli del campolargo. Per gli avvocati il dato complessivo è del 35,2%, con il 36,1% tra gli elettori di centrodestra e il 49,3% nel campolargo.

Secondo il 65% degli intervistati, le conseguenze attuali per un magistrato che commette un errore grave sono insufficienti. Il 14,6% le considera adeguate, mentre il 3,2% le giudica troppo severe. Il rimedio indicato più spesso è la responsabilità civile diretta, scelta dal 36,2%; seguono sanzioni disciplinari più incisive, al 28%, e valutazioni periodiche della professionalità e dei risultati, al 21%.

Correnti e riforma del Csm

Il 66,8% ritiene che le correnti politiche della magistratura influenzino nomine e carriere dei magistrati. La quota arriva all’87,4% tra gli elettori di centrodestra e scende al 56,1% tra quelli del campolargo. Solo il 13,8% esclude questa influenza; per il 60,7%, nella carriera prevale la corrente più del merito.

Sul Csm, il 38,2% indica come soluzione nuove regole per l’elezione dei componenti, mentre il 24,2% preferirebbe il sorteggio. Tra gli elettori di centrodestra, quest’ultima percentuale sale al 42,5%. L’11,8% ritiene che il Consiglio superiore della magistratura non debba essere riformato.

Processi, media e indagini

Il 65% considera troppo lunghi i processi penali e il 68% quelli civili. Per il 58,7% i media influenzano l’esito dei procedimenti; il 29,4% non condivide questa valutazione. Inoltre, il 50,4% ritiene che non venga rispettata la presunzione di innocenza, perché gli indagati sono descritti come già responsabili dei reati. Il 7,7% esprime l’opinione opposta.

Sulle prove scientifiche, il 35,4% pensa che debbano essere riviste perché poco attendibili per come vengono utilizzate, mentre il 23,1% le considera mai affidabili e soggette a condizionamenti ed errori. Il 21% le giudica invece sempre affidabili e in evoluzione con le nuove tecnologie.

Il 43,4% non crede nell’equità della polizia giudiziaria nella fase delle indagini; il 21,8% esprime fiducia e il 34,8% non sa o non risponde. Se un familiare o l’intervistato fosse indagato in un fatto di cronaca, il 30,7% non riporrebbe fiducia in nessuno, mentre il 23,6% sceglierebbe il proprio avvocato.

Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia, ha dichiarato all’Adnkronos: “Per noi questi numeri non sono stati una sorpresa”. Secondo Costa, emerge “una sfiducia generale nel mondo della giustizia” e una “sempre più preoccupante affermazione del processo mediatico”. Ha inoltre affermato che l’evento potrebbe dare il via al “Manifesto dei garantisti”.