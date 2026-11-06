Il Frantoio del Fontebella Palace Hotel entra nella guida Falstaff 2027 tra i migliori ristoranti d’Italia

Il riconoscimento attribuito dalla guida fondata da Wolfgang M. Rosam e diretta per l’Italia da Othmar Kiem e Simon Staffler certifica il valore della proposta gastronomica ospitata nelle sale del Fontebella Palace Hotel . Tuttavia, per comprendere il significato di questo risultato ad Assisi, è necessario osservare la traiettoria umana e professionale che sostiene ogni servizio.