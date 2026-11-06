Il profilo di Vladislav Pozdnyakov, fondatore di Male State legato agli allarmi sui voli per Roma

Vladislav Pozdnyakov ha fondato Male State, movimento russo collegato agli allarmi bomba su due voli per Roma da Helsinki e Dublino.

Il movimento russo Male State, riconducibile ai Combattenti dello Stato Maschile, è stato associato alle mail firmate dal gruppo che hanno fatto scattare l’allarme bomba su due voli diretti a Roma, in partenza da Helsinki e Dublino. Il fondatore dell’organizzazione è Vladislav Pozdnyakov, blogger ed ex personal trainer, spesso accostato ad Andrew Tate per la retorica maschilista e le posizioni antifemministe.

Gli elementi relativi ai due voli sono riportati anche nella ricostruzione dedicata agli allarmi bomba sugli aerei diretti a Roma. Il legame descritto riguarda le comunicazioni attribuite al gruppo, mentre il profilo di Pozdnyakov consente di ricostruire la storia e l’ideologia dell’organizzazione.

Le origini di Male State e la sua ideologia

Pozdnyakov ha fondato Male State nel 2016 sulla piattaforma VKontakte, il social network russo spesso paragonato a Facebook. Secondo un’inchiesta di Bellingcat, il movimento sostiene una visione di suprematismo bianco: soltanto i bianchi, e in particolare gli slavi, avrebbero diritto di vivere in Russia.

Nel manifesto ideologico del gruppo, la comunità Lgbtq+ e le femministe vengono descritte come una “malattia” europea, accusata di avvelenare il Paese e di ostacolare la costruzione di una società ritenuta “corretta”. Il modello promosso da Pozdnyakov prevede una rigida divisione dei ruoli, con le donne destinate esclusivamente a essere mogli e madri, subordinate ai mariti.

Il movimento non si è limitato alla presenza online. Ha adottato simboli ufficiali, tra cui un’aquila nera accompagnata dalle lettere cirilliche “МГ”, e ha creato sezioni regionali in diverse aree della Russia. Tra i canali Telegram collegati figuravano “Male State”, “Butylka”, “Nationalism and Patriarchy” e un blog personale di Pozdnyakov.

L’International Centre for Counter-Terrorism ha distinto il gruppo dagli incel, uomini che attribuiscono alla difficoltà di trovare relazioni sentimentali la propria ostilità verso le donne. Secondo questa lettura, l’ideologia di Male State è legata soprattutto al conflitto tra la diffusione delle idee femministe in Russia e la difesa dei ruoli tradizionali da parte di forze conservatrici.

Dalla condanna alla designazione come organizzazione estremista

Nel 2018, durante i Mondiali di calcio in Russia, Male State promosse una campagna contro donne russe fotografate o sospettate di avere rapporti con tifosi stranieri. Immagini e dati personali di alcune di loro furono diffusi online, provocando insulti, molestie e minacce. Nel settembre dello stesso anno Pozdnyakov fu condannato a due anni di libertà vigilata per istigazione all’odio contro le donne. La sentenza fu poi annullata nel 2019, dopo una modifica della legge sulla quale si basava.

Nel 2020 VKontakte bandì Male State per incitamento alla violenza. Le attività si spostarono su Telegram e, dopo il divieto disposto nel 2021 da un tribunale russo, il movimento cambiò nome in “Male Legion”. La linea, secondo la ricostruzione disponibile, rimase nazionalista, misogina e razzista.

Nei canali collegati sono stati individuati anche riferimenti all’estrema destra neonazista, tra cui il numero “1488” e il termine tedesco “untermensch”, usato dai nazisti per indicare le persone considerate inferiori e comparso nelle chat anche in riferimento agli ucraini. Gli ambienti vicini al movimento hanno inoltre diffuso propaganda a sostegno dell’invasione russa e contenuti di guerra, comprese immagini estremamente violente.

Il nome di Pozdnyakov è stato infine accostato, secondo quanto riportato da Novaya Gazeta, all’aggressione avvenuta a Vilnius contro Leonid Volkov, storico collaboratore di Alexei Navalny. La testata ha riferito che Pozdnyakov avrebbe rivendicato di aver ordinato l’attacco: si tratta di una dichiarazione attribuita, non di un risultato verificato nel materiale disponibile.