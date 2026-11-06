Ita Airways, accordo con i sindacati: 180 uscite volontarie e incentivi fino al 92% dello stipendio

Fiumicino, 6 novembre 2026 – Ita Airways ha raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali per 180 uscite volontarie, riducendo di 46 unità il numero inizialmente previsto, pari a 226 lavoratori. L’intesa, sottoscritta nell’ambito della procedura avviata ai sensi della legge 223 del 1991, stabilisce un percorso basato esclusivamente sulla volontarietà, con misure di sostegno economico destinate ai dipendenti che decideranno di lasciare la compagnia.

L’accordo riguarda infatti soltanto i lavoratori che formalizzeranno la propria non opposizione all’uscita, escludendo quindi l’automatica applicazione del provvedimento a tutti i dipendenti inizialmente coinvolti nella procedura. Un passaggio che si inserisce nel più ampio processo di trasformazione organizzativa della compagnia aerea, impegnata nella progressiva integrazione all’interno del gruppo Lufthansa.

Ita Airways, cosa prevede l’accordo per le 180 uscite volontarie

Per i lavoratori che aderiranno sono previste diverse forme di tutela economica. Il pacchetto comprende innanzitutto l’accesso alla Naspi, l’indennità di disoccupazione, fino a un massimo di 24 mesi, accompagnata dall’integrazione del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo (Fsta), che potrà arrivare fino all’80% della retribuzione media di riferimento.

A queste misure si aggiunge un incentivo economico aziendale, il cui importo varierà in base ai tempi di uscita e sarà corrisposto in un’unica soluzione.

Nel complesso, il trattamento previsto dall’intesa potrà raggiungere il 90-92% della retribuzione di riferimento durante il periodo di fruizione della Naspi, attraverso la combinazione degli strumenti di sostegno e degli incentivi concordati.

L’accordo prevede inoltre il mantenimento delle agevolazioni di viaggio sulla compagnia anche per i dipendenti che aderiranno al percorso di uscita volontaria.

L’integrazione con Lufthansa e il futuro della compagnia

L’intesa arriva in una fase di cambiamento per Ita Airways, chiamata ad adeguare il proprio modello organizzativo e le competenze del personale in vista della progressiva integrazione nel gruppo Lufthansa.

Il percorso di trasformazione della società si accompagna quindi a una revisione degli organici, affrontata attraverso un accordo sindacale che punta a gestire le uscite con strumenti di tutela economica e adesioni volontarie.

A commentare l’intesa è stato l’amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways, Joerg Eberhart, che ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto.

“L’accordo raggiunto è un risultato importante, che ci permette di accompagnare con responsabilità una nuova fase nel percorso di trasformazione e sviluppo di Ita Airways”, ha dichiarato Eberhart.

Il manager ha ribadito la volontà della compagnia di affrontare il cambiamento organizzativo attraverso soluzioni fondate sulla volontarietà e su adeguate misure di tutela per i lavoratori, ringraziando le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali per il confronto che ha portato alla firma.