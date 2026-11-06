La mostra di Arwen approda alla Sagrestia del Vasari a Napoli

Napoli si prepara ad accogliere una mostra unica, che unisce arte contemporanea e patrimonio storico. La personale di Arwen, dal titolo DNA, inizialmente prevista nella Chiesa di Santa Maria di Portosalvo, si trasferisce nella Sagrestia del Vasari, all’interno del Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi. L’esposizione, che si terrà dal 7 al 13 novembre, offrirà ai visitatori l’opportunità di ammirare le opere dell’artista tedesca in un contesto straordinario, arricchito dagli affreschi cinquecenteschi del Vasari.

Un trasloco forzato che si trasforma in opportunità

La mostra avrebbe dovuto inaugurarsi nella Chiesa di Santa Maria di Portosalvo, nota come “chiesa dei marinai”, riaperta al pubblico nel 2023 dopo 25 anni di chiusura. Tuttavia, a pochi giorni dall’evento, la cooperativa Culturadice, che gestisce la struttura, ha comunicato la necessità di una chiusura temporanea a causa del distacco di un frammento ligneo dal coro. Un imprevisto che ha costretto gli organizzatori a trovare una nuova sede in tempi record.

“Abbiamo dovuto cambiare destinazione all’ultimo minuto”, ha spiegato il curatore Fabio Maietta, sottolineando le difficoltà logistiche dovute alle dimensioni delle opere. Tuttavia, grazie alla collaborazione con Culturadice, la mostra ha trovato una nuova collocazione nella Sagrestia del Vasari, un autentico capolavoro rinascimentale. “Un trasloco forzato che si è trasformato in una grande opportunità”, ha aggiunto Maietta.

Le dee contemporanee di Arwen tra mito e tecnologia

La mostra DNA presenta le opere di Arwen, artista tedesca celebre per le sue figure femminili che fondono origine, mito e tecnologia. Le sue “cariatidi” – ispirate alla serie Karyatiden. Hommage à Francesca Woodman – non sono semplici rappresentazioni statiche, ma dee contemporanee, autonome e in metamorfosi, immerse in uno stato di grazia rappresentato dall’acqua.

“Le mie figure trattengono il respiro”, ha spiegato l’artista. “Ogni posa dura quanto l’aria che riescono a trattenere. Quello che sembra assenza di peso è, in realtà, tempo sospeso”. Le sue opere, realizzate su fogli di alluminio, nascono da performance fotografiche subacquee, dove le modelle danzano in vasche d’acqua, circondate da scenografie fisiche e digitali.

Tra le opere esposte, Afrodite con uno smartphone al posto dello specchio, Diana che caccia in uno spazio digitale, Elena come stereotipo di bellezza contemporanea, Nike che accende una fiamma permanente, e Anfitrite, il cui mare è ormai sconvolto dall’intervento umano. Anche le Muse Talia e Melpomene custodiscono un linguaggio inquinato dai media.

Prima di approdare a Napoli, la mostra è stata presentata in importanti eventi internazionali, tra cui il World Art Dubai, lo Spectrum di Miami e Atene, oltre che in una trilogia di mostre in Italia intitolata Pillars.

Un vernissage gratuito per celebrare l’arte e la rinascita

L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 7 novembre, dalle 17:30 alle 19:30, nella Sagrestia del Vasari (Piazza Monteoliveto, 4). L’accesso sarà gratuito, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare le opere di Arwen sotto la volta affrescata dal Vasari, che rappresenta 48 costellazioni tolemaiche e virtù centrali.