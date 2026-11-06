La protesta studentesca arriva nel Sud Pontino: scuole occupate a Gaeta e Formia

L’associazione sostiene la mobilitazione al Fermi e al Cicerone-Pollione. Al centro delle proteste diritto allo studio, carovita e aumento delle spese militari

Latina, 6 novembre 2026 – Le occupazioni studentesche nei licei di Gaeta e Formia raccolgono il sostegno dell’ANPI di Gaeta, che interviene con una nota per esprimere solidarietà ai ragazzi del Liceo Scientifico Enrico Fermi e del Liceo Cicerone-Pollione. Al centro della mobilitazione ci sono il diritto allo studio, la qualità dell’istruzione, il carovita e l’aumento delle spese militari. Questioni sulle quali l’associazione chiede alle istituzioni competenti di aprire un confronto e fornire risposte concrete.

“L’ANPI di Gaeta è al fianco degli studenti: il diritto di manifestare e di essere ascoltati è un valore della democrazia”, si legge nel comunicato. L’associazione riconosce nelle iniziative dei ragazzi una forma di partecipazione alla vita pubblica, sottolineando l’importanza di ascoltare le richieste avanzate durante queste giornate.

Scuole occupate a Gaeta e Formia, il sostegno dell’ANPI

Le occupazioni dei due istituti hanno riportato al centro del dibattito locale le condizioni della scuola e le priorità delle politiche pubbliche. Dalle risorse per l’istruzione alle conseguenze dell’aumento del costo della vita, fino alle scelte sulla spesa militare, gli studenti chiedono maggiore attenzione su questioni che riguardano tanto il presente quanto le prospettive delle nuove generazioni.

“Riteniamo importante riconoscere il valore di una generazione di ragazze e ragazzi che sceglie di non restare indifferente, che si informa, si organizza, prende parola e rivendica i propri diritti”, sottolinea l’ANPI.

Per l’associazione, la scuola non può essere considerata soltanto un luogo di apprendimento, ma deve rappresentare anche uno spazio di confronto e partecipazione. “La scuola è uno dei luoghi fondamentali in cui si costruisce la cittadinanza democratica. Non può essere soltanto uno spazio di trasmissione di conoscenze, ma deve essere anche un luogo di confronto, partecipazione, crescita e formazione di coscienze libere e consapevoli”.

Diritto allo studio e spese militari, chiesto un confronto con le istituzioni

Nel documento, l’ANPI richiama anche l’articolo 3 della Costituzione, che affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà, l’uguaglianza e la partecipazione dei cittadini.

Secondo l’associazione, le occupazioni devono diventare un’occasione per discutere delle risorse destinate alla scuola, ma anche delle questioni legate alla pace, alla tutela dei diritti civili e al rispetto del diritto internazionale.

“Ed è questo che gli studenti stanno chiedendo: un confronto pubblico con le istituzioni per discutere di risorse per la scuola, così da poterle indirizzare meglio e partecipare a una coscienza comune di pace dove la politica estera sia indirizzata alla protezione dei diritti civili e del rispetto del diritto internazionale”.

L’ANPI auspica quindi che alle giornate di mobilitazione seguano occasioni di dialogo con le istituzioni, affinché le richieste degli studenti possano essere affrontate nel merito.

“Riteniamo che questo momento debba rappresentare un’occasione di ascolto e confronto. Le loro richieste meritano di essere prese in seria considerazione e affrontate con trasparenza, coinvolgendo tutti. Ci auspichiamo che a queste giornate seguano un dialogo autentico e impegni concreti da parte delle istituzioni”.