il fatto|
Mandato di arresto europeo dalla Romania: 33enne rintracciato e arrestato a Latina
La Polizia di Stato di Latina ha arrestato un cittadino rumeno di 33 anni destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Romania.
Latina – La Polizia di Stato di Latina ha arrestato un cittadino rumeno di 33 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità rumene.
Il provvedimento, emesso il 6 maggio, riguarda una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e detenzione di sostanze stupefacenti. I fatti contestati risalgono al 2022 e sarebbero stati commessi in Romania.
Il rintraccio a Latina e il trasferimento in carcere
L’uomo è stato individuato nel pomeriggio del 3 novembre presso la sua abitazione a Latina. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile, sulla base della segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – Divisione S.I.Re.N.E.
Al termine degli accertamenti, e dopo aver verificato l’esecutività del provvedimento, il 33enne è stato arrestato e condotto presso la Casa circondariale di Latina. Ora si trova a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Roma.