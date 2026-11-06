Oltre 500 condanne a morte diventano ergastoli: la decisione di Gavin Newsom in California
Gavin Newsom commuta in California le condanne a morte di oltre 500 detenuti in ergastoli senza possibilità di libertà condizionale.
La California cambia il destino di oltre 500 condanne a morte: la scelta di Gavin Newsom
Il governatore della California ha commutato le condanne a morte dei detenuti nel braccio della morte dello Stato, trasformandole in ergastoli senza possibilità di libertà condizionale. Il provvedimento esclude così che i condannati possano essere giustiziati anche da future amministrazioni.
Secondo il Guardian, si tratta della più ampia operazione di svuotamento di un braccio della morte nella storia recente degli Stati Uniti. La decisione riguarda oltre 500 detenuti e interviene mentre negli Usa è tornato ad accendersi il dibattito sulla pena capitale.
La commutazione delle condanne e gli effetti sui detenuti
Il provvedimento di Newsom arriva dopo le polemiche seguite al fallito tentativo di esecuzione di Christa Pike in Tennessee. L’episodio ha riacceso le richieste di una sospensione della pena di morte a livello nazionale, ma la fonte non attribuisce alla decisione californiana un’estensione oltre i confini dello Stato.
In California l’ultima esecuzione risale al 2006. Nonostante la moratoria sulle esecuzioni, lo Stato ospita la più numerosa popolazione di detenuti condannati a morte negli Usa.
Il contesto californiano e le precedenti iniziative di Newsom
Newsom, esponente democratico da tempo contrario alla pena capitale e possibile candidato alla Casa Bianca nel 2028, aveva già disposto una moratoria nel 2019. Quattro anni dopo aveva avviato lo smantellamento del braccio della morte nel carcere di San Quentin.
I detenuti sono stati trasferiti in altre strutture, dove hanno avuto maggiori possibilità di movimento e accesso ai programmi carcerari. La commutazione completa il percorso intrapreso dall’amministrazione californiana sul sistema delle condanne a morte.
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Fonte originale: In California il governatore Newsom commuta in ergastoli oltre 500 condanne a morte