Oltre 500 condanne a morte diventano ergastoli: la decisione di Gavin Newsom in California

Secondo il Guardian, si tratta della più ampia operazione di svuotamento di un braccio della morte nella storia recente degli Stati Uniti . La decisione riguarda oltre 500 detenuti e interviene mentre negli Usa è tornato ad accendersi il dibattito sulla pena capitale .

Newsom, esponente democratico da tempo contrario alla pena capitale e possibile candidato alla Casa Bianca nel 2028 , aveva già disposto una moratoria nel 2019 . Quattro anni dopo aveva avviato lo smantellamento del braccio della morte nel carcere di San Quentin .

I detenuti sono stati trasferiti in altre strutture, dove hanno avuto maggiori possibilità di movimento e accesso ai programmi carcerari. La commutazione completa il percorso intrapreso dall’amministrazione californiana sul sistema delle condanne a morte.