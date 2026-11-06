Ostia, il Capanno cambia volto: al via la rimozione della struttura

Ostia, 6 novembre 2026 – Via il “capanno” dal Capanno. Uno degli stabilimenti balneari più noti del litorale romano, affacciato su piazzale Magellano, cambia volto. Al termine della stagione balneare 2026 sono iniziati i lavori per la rimozione della struttura che per anni ha caratterizzato la spiaggia. L’intervento segna un cambiamento nell’aspetto dello stabilimento, legato proprio alla presenza del capanno che ne ha contraddistinto l’area balneare.