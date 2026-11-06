LO STABILIMENTO
Ostia, il Capanno cambia volto: al via la rimozione della struttura
Dopo la stagione balneare 2026, lo stabilimento di piazzale Magellano avvia l’intervento
Ostia, 6 novembre 2026 – Via il “capanno” dal Capanno. Uno degli stabilimenti balneari più noti del litorale romano, affacciato su piazzale Magellano, cambia volto. Al termine della stagione balneare 2026 sono iniziati i lavori per la rimozione della struttura che per anni ha caratterizzato la spiaggia. L’intervento segna un cambiamento nell’aspetto dello stabilimento, legato proprio alla presenza del capanno che ne ha contraddistinto l’area balneare.
Ostia, quanto dureranno i lavori al Capanno
Secondo quanto previsto, le operazioni di rimozione dovrebbero durare alcuni giorni. Una volta completato l’intervento, lo stabilimento riprenderà regolarmente le proprie attività. Non si tratta, dunque, della chiusura del Capanno, ma di una modifica alla struttura che ha caratterizzato per anni questo tratto del lungomare di Ostia.