Porto di Civitavecchia, Tripodi propone cabina di regia e ITS Academy del Turismo e del Mare

Porto di Civitavecchia: Tripodi propone una cabina di regia e un ITS Academy del Turismo e del Mare sulle condizioni di lavoro.

Il lavoro nel Porto di Civitavecchia entra nel confronto regionale: Tripodi propone regia e formazione

Le condizioni di lavoro di terminalisti, accompagnatori e guide turistiche sono state al centro dell’audizione della IX Commissione permanente del Consiglio regionale del Lazio. Al termine del confronto, il presidente Orlando Angelo Tripodi ha proposto una cabina di regia e la creazione di un ITS Academy del Turismo e del Mare a Civitavecchia.

L’audizione è stata promossa dai consiglieri Vincenzo D’Antò e Marietta Tidei per affrontare le criticità degli operatori attivi nel terminal crocieristico e nei servizi turistici del porto. Al confronto hanno partecipato istituzioni, terminalisti, tour operator, agenzie e organizzazioni sindacali.

Tariffe, contratti e sicurezza tra le questioni discusse

Pietro Alessi, assessore al Lavoro e Turismo del Comune di Civitavecchia, ha sottolineato il peso del traffico crocieristico sull’economia locale e regionale. Ha proposto la partecipazione della Regione al tavolo istituzionale già aperto presso il Comune e l’istituzione di un coordinamento regionale permanente, con garanzie contrattuali, igienico-sanitarie e di sicurezza per i lavoratori.

Nel corso dell’audizione, Luca Berchicchi di Assoguide e Christian De Cesaris dell’Associazione Nazionale AGILO hanno segnalato l’assenza di un inquadramento contrattuale chiaro e differenze nelle tariffe rispetto ad altri porti italiani. De Cesaris ha auspicato un confronto stabile e una programmazione a partire dalla stagione 2027.

Per Mirko Pecci della CGIL, centinaia di lavoratori operano in condizioni di precarietà e con turni indicati tra 8 e 12 ore. Il sindacalista ha chiesto la qualificazione legale dei rapporti, maggiori garanzie per salute e sicurezza e il coinvolgimento della Regione nel tavolo comunale.

Critiche sono state espresse anche da Giancarlo Turchetti, segretario generale UIL Viterbo e Civitavecchia, che ha parlato di operatori gestiti con comunicazioni ricevute la sera prima e privi, secondo la sua denuncia, di malattia, ferie e ammortizzatori sociali. Roberto Bonomi di USB ha distinto le mansioni degli accompagnatori da quelle dei terminalisti e contestato il ricorso alle partite IVA per attività etero-organizzate, indicando tariffe orarie tra 9,50 e 14 euro.

Le proposte per il sistema portuale e turistico

John Portelli, direttore generale di Roma Cruise Terminal, ha ricordato che RCT è l’unico concessionario e operatore del terminal crocieristico di Civitavecchia. Ha indicato investimenti per 30 milioni di euro e un impatto economico stimato in 200 milioni annui per Civitavecchia e 1,7 miliardi nel Lazio, distinguendo le responsabilità di terminalista, agenti marittimi, tour operator e ground handler.

Dal confronto sono emersi anche i vincoli operativi legati alle richieste delle compagnie, spesso formalizzate 48-72 ore prima dell’arrivo delle navi. I rappresentanti delle imprese hanno riferito inoltre di interventi sulla formazione, del contrasto all’abusivismo e del rispetto delle normative vigenti.

Lelio Matteuzzi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha illustrato i controlli sulla sicurezza e gli interventi viari che, secondo quanto riferito, hanno ridotto del 97% i transiti dei lavoratori sulle banchine. Ha inoltre richiamato i cinque cicli di lavoro portuale, che coinvolgono circa 10.000 persone.

Tripodi ha indicato nella collaborazione con il Comune di Roma un elemento necessario per la gestione della logistica e ha annunciato una prossima seduta della Commissione direttamente a Civitavecchia, con la Giunta regionale e gli assessori competenti. La proposta dell’ITS Academy è stata ricondotta al DM 203/2023 e alla L.R. 22/2023.