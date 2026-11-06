Quarta pista e nuova provincia: Tidei rilancia il progetto «Porta d’Italia»

Pietro Tidei rilancia la provincia Porta d’Italia: 9 miliardi di euro per Fiumicino, quarta pista ADR e 21 mila nuovi posti di lavoro stimati.

Pietro Tidei rilancia il progetto della nuova provincia «Porta d’Italia», collegandolo agli investimenti previsti su Fiumicino e alle prospettive occupazionali dell’asse Porto-Aeroporto. Secondo il suo intervento, il piano di 9 miliardi di euro e l’espansione dello scalo rappresentano un passaggio decisivo per il territorio.

La quarta pista e le stime sull’occupazione

Il riferimento è al maxi-investimento di Aeroporti di Roma per la quarta pista dell’aeroporto di Fiumicino e all’obiettivo di raggiungere 100 milioni di passeggeri l’anno. Tidei sostiene che il piano potrebbe produrre oltre 60 mila posti di lavoro in Italia, di cui 21 mila nella provincia.

Le cifre, precisa il comunicato, sono stime elaborate sulla base di una previsione dell’Università LUISS. Per Tidei, questi numeri rafforzano la posizione di chi sostiene la nascita della nuova provincia e rendono più difficile, sul piano politico, l’opposizione al progetto.

Il futuro istituzionale e i rischi ambientali

Nel suo intervento, Tidei afferma che dopo la Finanziaria arriverà la legge su Roma Capitale. Dopo l’eventuale approvazione del Senato, secondo la ricostruzione contenuta nella nota, ci sarebbero sei mesi per decidere l’assetto futuro dei territori.

Per Civitavecchia, il percorso indicato è alternativo: scegliere l’asse con Viterbo oppure unirsi a Fiumicino, Ladispoli, Santa Marinella, Allumiere e Tolfa, insieme ai comuni collegati all’asse logistico del porto e dell’aeroporto.

Tidei considera questa aggregazione utile anche per affrontare le questioni ambientali, a partire da biodigestore e rifiuti. Richiama inoltre l’assemblea dei sei Consigli comunali, che si sarebbe conclusa senza un voto di pronunciamento, definendola una dimostrazione della debolezza dei singoli comuni.