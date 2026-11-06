Quattro casi di cronaca nera raccontati a disegni: Dark Lines 2 arriva su RaiPlay il 10 novembre

Arriva il 10 novembre su RaiPlay la seconda stagione di Dark Lines – Delitti a matita, che racconta quattro casi di cronaca nera attraverso il disegno e il linguaggio della graphic novel. La serie ricostruisce le vicende attraverso il volto e la voce dell’attrice Valentina Romani, protagonista del progetto.

Le otto puntate sono dedicate a Luca Varani, al delitto di Pordenone, al femminicidio di Giulia Cecchettin e alla morte di Marco Vannini. Il racconto intreccia storytelling e graphic novel per ripercorrere i passaggi dei crimini, le relazioni tossiche, le fragilità e i segnali ignorati. Ne emerge il ritratto di una generazione vulnerabile, tra amicizie tradite, famiglie spezzate e sogni rimasti a metà.

Marcello Ciannamea, direttore Rai Distribuzione e Contenuti Digitali e Transmediali, ha dichiarato che il disegno permette di entrare “in maniera leggera” in un racconto drammatico. Secondo Ciannamea, la serie si rivolge ai giovani con un approccio “mai sensazionalistico” e affronta vicende delicate mantenendo il rispetto per le vittime, per gli autori dei reati e per le loro famiglie.

I casi raccontati nella seconda stagione

Le prime due puntate sono dedicate a Luca Varani. Nei primi giorni di marzo 2016, in un appartamento romano, Manuel Foffo e Marco Prato attirarono con l’inganno il ventitreenne e lo sottoposero a ore di torture dopo averlo stordito con un sedativo. Varani morì per dissanguamento. Foffo confessò il delitto e si costituì: fu condannato a trent’anni di carcere. Prato si tolse la vita in cella prima del processo.

Gli episodi 3 e 4 ricostruiscono il caso di Teresa Costanza e Trifone Ragone, fidanzati da un anno e trovati morti il 17 marzo 2015 nel parcheggio di una palestra di Pordenone. Dopo sei mesi di indagini, l’attenzione dei carabinieri si concentrò su Giosuè Ruotolo, amico e commilitone di Trifone.

Le puntate 5 e 6 ripercorrono il femminicidio di Giulia Cecchettin. L’11 novembre 2023 Filippo Turetta uccise l’ex fidanzata, studentessa di ventidue anni prossima alla laurea. Dopo l’aggressione a Vigonovo e Fossò, il corpo fu abbandonato nei pressi del lago di Barcis; Turetta fuggì verso il nord Europa, dove fu arrestato in Germania. La vicenda giudiziaria si è chiusa con la sua condanna all’ergastolo.

Gli ultimi due episodi sono incentrati su Marco Vannini. Nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, a Ladispoli in provincia di Roma, il ventenne si trovava a casa della fidanzata Martina Ciontoli quando fu ferito da un colpo di pistola esploso dal padre della ragazza, Antonio Ciontoli, all’epoca sottufficiale della Marina Militare. Marco morì quattro ore dopo lo sparo, nelle prime ore del 18 maggio, a causa della condotta della famiglia Ciontoli, che ritardò e rallentò i soccorsi.

Il punto di vista di Valentina Romani

Valentina Romani ha spiegato di sentire una responsabilità nel raccontare vicende che “riguardano tutti noi come cittadini”. La sua presenza, ha detto, rappresenta anche un simbolico collegamento con le nuove generazioni. L’attrice ha aggiunto di voler usare la propria voce per raccontare storie che non possono restare confinate alla sola cronaca e che possono spingere a porsi delle domande.

Sul caso Cecchettin, Romani ha detto che il femminicidio “ha toccato profondamente tutti noi” e ha parlato di una sensibilità diversa tra le nuove generazioni, anche tra gli uomini. Ha inoltre sottolineato l’importanza di educare al rispetto e alla gestione della rabbia, del rifiuto e delle emozioni. Ciannamea ha collegato questo obiettivo al ruolo educativo del servizio pubblico e alla necessità di contribuire alla comprensione e alla prevenzione di questi fenomeni.

Dark Lines – Delitti a Matita è una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, con la regia di Giacomo Talamini. Il programma è di Tito Faraci e Giovanni Filippetto, con la scrittura di Ivan Russo e Antonio Plescia.