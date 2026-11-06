Radici, ecco il trailer della docuserie sull’Ostiamare e Daniele De Rossi

Ostia – E’ stato diffuso online il trailer della docuserie ‘Radici’ che racconta la storia di Daniele De Rossi con Ostia e la sua Ostiamare. E i protagonisti sono proprio il campione del mondo di Berlino del 2006, oggi allenatore del Genoa, insieme alla sua squadra biancoviola del cuore in cui è cresciuto, fino ai campi della Serie A con la Roma, e che ha preso per mano due anni fa e ha portato in Serie C. E’ una storia di riscatto di un territorio, di amicizia e del ritorno alle proprie radici, appunto.