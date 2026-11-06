Rifiuti a Ladispoli, via libera al piano settennale da 41 milioni

Governo Civico contesta i ritardi sulla tariffazione puntuale e la rinuncia alla gestione attraverso Flavia Servizi. E attacca sui costi della Tari

Ladispoli, 6 novembre 2026 – Un appalto per la gestione dei rifiuti da oltre 41,3 milioni di euro in sette anni, accompagnato dalle polemiche sui futuri costi della Tari, sui ritardi nell’introduzione della tariffazione puntuale e sulla mancata scelta di una gestione pubblica del servizio. È scontro politico a Ladispoli dopo l’approvazione, durante il Consiglio comunale del 4 novembre, della delibera n. 54, relativa al nuovo piano per il servizio di igiene urbana. A contestare le scelte dell’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Grando sono i consiglieri di Un Nuovo Inizio – Governo Civico, Alessio Pascucci, Roberto Garau e Daniela Ciarlantini, che hanno votato contro il provvedimento.

Al centro delle critiche c’è soprattutto l’impatto economico del nuovo affidamento. Secondo l’opposizione, il piano prevede una base d’asta di circa 5,9 milioni di euro all’anno, senza fornire indicazioni sufficientemente chiare sulle conseguenze per le bollette di famiglie e attività commerciali.

Appalto rifiuti a Ladispoli, lo scontro sui costi della Tari

Il primo nodo sollevato dai consiglieri riguarda il rapporto tra il costo complessivo del nuovo servizio e le tariffe che saranno applicate ai cittadini. Il piano approvato impegna il Comune per sette anni, ma, secondo Governo Civico, non chiarirebbe quanto l’eventuale incremento dei costi si tradurrà in un aumento della Tari.

“L’Amministrazione Grando vincola la città per sette anni a costi pesanti senza alcuna certezza sull’impatto nelle bollette dei ladispolani, rinunciando a valorizzare il patrimonio pubblico e senza alcuna visione comprensoriale”, afferma Alessio Pascucci.

L’opposizione riferisce inoltre che, durante la seduta, la maggioranza avrebbe già prospettato la necessità di una proroga del servizio attuale, non ritenendo possibile completare il nuovo bando nei tempi previsti.

Le critiche investono anche la gestione del confronto in aula. Secondo i consiglieri, il sindaco Grando non sarebbe intervenuto nel dibattito, mentre l’assessore ai Lavori pubblici, Igiene e Ambiente, Marco Pierini, avrebbe rimandato agli uffici tecnici le risposte alle osservazioni sollevate dall’opposizione.

Raccolta differenziata in calo e ritardi sulla Tarip

Un altro punto contestato riguarda l’andamento della raccolta differenziata. Governo Civico richiama i dati Ispra, secondo i quali a Ladispoli la percentuale sarebbe passata dal 72,2% del 2017 al 69,8% del 2024.

L’opposizione mette questi risultati a confronto con quelli della vicina Cerveteri, che nel 2024 avrebbe raggiunto il 78,5% di raccolta differenziata, dopo aver introdotto la tariffazione puntuale nel 2021.

Secondo quanto riportato dai consiglieri, il nuovo piano di Ladispoli fissa invece l’obiettivo del 76% nel 2030 e dell’80% nel 2032. Traguardi giudicati poco ambiziosi rispetto ai risultati già raggiunti da altri territori.

Particolarmente critica la posizione sulla Tarip, il sistema di tariffazione puntuale che lega il pagamento del servizio anche alla quantità di rifiuti conferiti, con l’obiettivo di incentivare la differenziazione.

Per Governo Civico, il ritardo nell’introduzione di questo modello rappresenta una delle principali responsabilità dell’amministrazione. Il gruppo sostiene che la mancata attuazione della tariffazione puntuale abbia impedito di ottenere i benefici attesi in termini di riduzione dei rifiuti da smaltire e contenimento dei costi.

Flavia Servizi, l’opposizione contesta la rinuncia alla gestione pubblica

La polemica riguarda anche la decisione di non procedere con un affidamento diretto del servizio alla società partecipata Flavia Servizi S.r.l., attraverso il modello della gestione in-house.

Secondo Pascucci, Garau e Ciarlantini, questa possibilità sarebbe stata esclusa senza un’adeguata analisi comparativa dei costi e dei benefici rispetto all’affidamento a un operatore privato.

Il gruppo cita le voci economiche previste dal piano: 790mila euro annui per gli automezzi e 301mila euro per le attrezzature, per un totale di oltre 7,6 milioni di euro nell’arco dei sette anni.

A giudizio dell’opposizione, una gestione attraverso la società pubblica consentirebbe di valorizzare maggiormente gli investimenti, mentre con l’affidamento privato i mezzi rimarrebbero di proprietà dell’impresa aggiudicataria.

Un’ulteriore contestazione riguarda gli oltre 914mila euro annui indicati per utile d’impresa e spese generali, pari a circa 6,4 milioni di euro nell’intero periodo contrattuale. Somme che, secondo Governo Civico, avrebbero potuto essere valutate nell’ambito di una diversa organizzazione del servizio.

I consiglieri sollevano infine dubbi sulla mancata indicazione, nel piano industriale, di quote minime di veicoli elettrici o alimentati a biometano, richiamando la normativa europea sui veicoli puliti.

Pascucci: “Una resa politica e gestionale”

La posizione di Governo Civico si traduce in una bocciatura complessiva del provvedimento, tanto sul piano economico quanto su quello politico.

“Siamo davanti a una resa politica e gestionale”, dichiara Alessio Pascucci, che contesta all’amministrazione l’assenza di risposte sull’evoluzione delle tariffe e sulla scelta di non valorizzare la società partecipata.

“E quando in aula abbiamo chiesto conto di questi dati e del rincaro della Tari, la maggioranza ha preferito nascondersi dietro la dirigenza tecnica. Ladispoli non è mai stata così sporca e le cittadine e i cittadini meritano risposte politiche trasparenti e un servizio all’altezza delle tasse pagate dai cittadini. Per questo abbiamo votato contro convintamente”.