Roma, 18 bombe in pochi mesi. La Squadra Mobile: “Non c’è una sola mano. Ostia? Terra di conquista”

Roma, 6 novembre 2026 – Diciotto bombe registrate negli ultimi mesi nella Capitale, ma non tutte riconducibili a un’unica strategia criminale. Dietro le esplosioni potrebbero esserci interessi legati al traffico di droga, contese territoriali e contrasti tra gruppi familiari, anche per motivi estranei allo spaccio. È il quadro delineato da Gianfranco Minissale, nuovo dirigente della Squadra Mobile di Roma, durante un incontro con i giornalisti in Questura. Un’analisi che riguarda anche Ostia, definita dal dirigente una realtà con caratteristiche criminali specifiche e considerata da tempo un territorio appetibile per diversi interessi illeciti.

“Non tutte le 18 bombe che abbiamo registrato negli ultimi mesi sono riconducili a un unico disegno criminale: in alcune occasioni sono certamente scollegate in altri casi siamo al lavoro su possibili collegamenti”, ha spiegato Minissale, distinguendo gli episodi per i quali gli investigatori escludono legami da quelli sui quali sono ancora in corso approfondimenti.

Bombe a Roma, le indagini sui possibili legami tra le esplosioni

Al centro delle indagini c’è anche il possibile ruolo dei gruppi interessati al controllo delle attività illecite, con particolare riferimento al mercato degli stupefacenti: “Evidentemente c’è un tema di conquista o di riconquista di porzioni di territorio redditizie dal punto di vista del traffico di droga”, ha osservato il dirigente. Una lettura che, tuttavia, non porta a individuare una regia unica dietro la sequenza di esplosioni.

“Noi riteniamo che non ci sia una sola mano ma è ben probabile che alcuni episodi siano riconducibili a dissidi tra gruppi familiari per motivi diversi a volte legate allo spaccio a volte no”, ha aggiunto.

Le verifiche della Squadra Mobile puntano dunque a distinguere le diverse matrici degli episodi, ricostruendo gli eventuali rapporti tra le persone e i gruppi coinvolti. Non tutti gli ordigni sarebbero necessariamente collegati alle stesse attività criminali e, secondo Minissale, alcuni potrebbero essere stati utilizzati per risolvere controversie di natura differente. È proprio questo uno degli aspetti sui quali si concentra l’attenzione degli investigatori: il possibile ricorso agli esplosivi come strumento di intimidazione o di risoluzione dei contrasti: “La riflessione che stiamo facendo è che la bomba stia diventando modalità per risolvere qualsiasi tipo di situazione”, ha sottolineato il nuovo capo della Squadra Mobile.

Criminalità a Ostia, Minissale: “È una terra di conquista da sempre”

Uno scenario che si inserisce in un contesto criminale complesso, nel quale le dinamiche territoriali si intrecciano con interessi economici e rapporti tra gruppi. Per Minissale, Roma rappresenta “un unicum sia dal punto di vista investigativo che sociale per quanto riguarda le dinamiche che ruotano attorno ai fenomeni criminali”.

Particolare attenzione è stata riservata al litorale romano. Parlando di Ostia, il dirigente ha evidenziato come il territorio presenti dinamiche specifiche, anche per le opportunità economiche che possono attirare interessi criminali: “È una realtà a sé. Offre diversi scenari di investimento, diverse possibilità di riciclaggio. È una terra di conquista da sempre”, ha affermato Minissale.

Esplosione a Ostia, la palazzina resa inagibile

Il riferimento è anche alla recente esplosione davanti a un edificio a Ostia, un episodio che il dirigente considera particolarmente rilevante per le conseguenze provocate. Minissale lo ha definito “particolarmente grave in termini di portata”, sottolineando che la deflagrazione ha reso inagibile la palazzina.

La ricostruzione degli investigatori resta quindi articolata: da una parte le possibili contese per il controllo delle attività legate alla droga, dall’altra i contrasti tra gruppi familiari e le diverse motivazioni che potrebbero aver portato all’utilizzo degli ordigni.