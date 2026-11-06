Roma, una borsa abbandonata in chiesa vicino all’altare: dentro c’era… un neonato

Neonato ritrovato in una chiesa a Roma: ARES 118 interviene e lo trasporta in ospedale per accertamenti e cure.

Roma, 6 novembre 2026 – Un neonato è stato ritrovato il 6 novembre 2026 all’interno di una chiesa a Roma. A notare una borsa lasciata nei pressi dell’altare è stato un parrocchiano, che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Il ritrovamento e i primi accertamenti

Sul posto sono arrivati gli equipaggi di ARES 118 dell’Automedica Montagnola e dell’ambulanza del CTO, insieme alle Forze dell’Ordine. Le prime valutazioni hanno indicato che il piccolo sarebbe nato da circa 24-48 ore.

Al momento dell’intervento, il neonato appariva in buone condizioni generali. A prestargli le prime cure sono stati il dottor Manuele Berlanda, le infermiere Erika Gioia e Claudia Di Carlo e l’autista Antonio Fusco.

Il trasferimento in ospedale

Dopo l’assistenza iniziale, il piccolo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. L’intervento ha coinvolto personale sanitario e forze dell’ordine.