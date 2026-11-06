Russia, 1.856 sentenze per terrorismo nei primi nove mesi del 2026: identità nascoste nel 65,2% dei casi

Mosca – Nei primi nove mesi del 2026, in Russia sono state pronunciate 1.856 sentenze per accuse riconducibili ai reati associati al terrorismo. I procedimenti hanno riguardato 2.013 persone; nel 65,2% delle condanne l’identità delle persone condannate è stata mantenuta nascosta.

I dati sono riportati da Primo dipartimento (Pervyi Otdel), ong creata da avvocati e giornalisti che seguono le violazioni dei diritti umani in Russia. Secondo l’organizzazione, i reati legati al terrorismo vengono utilizzati non soltanto nei casi di coinvolgimento in attentati, ma anche per post o rilanci di post sui social media, donazioni e partecipazione a quelle definite “comunità di terrorismo”.

I numeri dei procedimenti

Le sentenze sono state 449 tra gennaio e marzo, 696 nel secondo trimestre e 720 casi, relativi a 779 persone, nel periodo tra luglio e settembre. Lo scorso anno, le sentenze al termine di procedimenti di questo tipo erano state 1.776.

Da gennaio a settembre i tribunali di tutto il Paese hanno aperto 2.054 nuovi casi, mentre 1.947 si sono conclusi con un pronunciamento definitivo. Dall’apertura del caso alla sentenza passano ora 37 giorni. Nei giorni lavorativi tra luglio e settembre, i tribunali militari hanno spedito in carcere in media 12 persone al giorno per reati di terrorismo.

Apologia, donazioni e social media

Il capo d’accusa più utilizzato è l’apologia, giustificazione o propaganda del terrorismo, indicato nell’articolo 2025.2 del codice penale: nei primi nove mesi dell’anno sono state condannate 785 persone.