Santiago Pierotti operato alla caviglia: il ritorno in campo è atteso nel 2027

Santiago Pierotti è stato sottoposto nella mattinata odierna a un intervento chirurgico dopo la frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra. L’operazione è perfettamente riuscita.

Il giocatore del Lecce è stato operato presso la Casa di Cura Privata San Rossore di Pisa dal Prof. Niek Van Dijk e dalla Dott.ssa Giulia Favilli, come comunicato dal club salentino.

Intanto prosegue la preparazione del Lecce in vista della trasferta di sabato in campionato sul campo del Torino. Berisha e Geubbels stanno svolgendo lavoro personalizzato, mentre Monteiro è sottoposto a terapie e salterà la sfida contro i granata.