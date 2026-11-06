Serie A|
Santiago Pierotti operato alla caviglia: il ritorno in campo è atteso nel 2027
Santiago Pierotti è stato operato alla caviglia destra dopo una frattura composta. Coulibaly parzialmente in gruppo verso il Torino.
Santiago Pierotti è stato sottoposto nella mattinata odierna a un intervento chirurgico dopo la frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra. L’operazione è perfettamente riuscita.
Il giocatore del Lecce è stato operato presso la Casa di Cura Privata San Rossore di Pisa dal Prof. Niek Van Dijk e dalla Dott.ssa Giulia Favilli, come comunicato dal club salentino.
I tempi di recupero rischiano di essere particolarmente lunghi: il classe 2001 dovrebbe rivedersi in campo nel 2027. In questo inizio di stagione Pierotti era andato a voto sette volte, partendo titolare in cinque occasioni.
Il Lecce prepara la trasferta di Torino
Intanto prosegue la preparazione del Lecce in vista della trasferta di sabato in campionato sul campo del Torino. Berisha e Geubbels stanno svolgendo lavoro personalizzato, mentre Monteiro è sottoposto a terapie e salterà la sfida contro i granata.
Lassana Coulibaly si è allenato parzialmente in gruppo e dovrebbe far parte dei convocati per la gara in Piemonte.
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Fonte originale: Lecce: operato Pierotti, migliora Coulibaly