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Smantellata una rete criminale underground: quattro arresti a Roma per frode, spaccio e resistenza
Una serie di attività illecite nelle metropolitane della Capitale, arrestate quattro persone accusate di frode finanziaria, spaccio di droga e tentato furto aggravato.
Roma, 6 novembre 2026 – Nel giro di poche ore, gli agenti del Nucleo PolMetro della Polizia di Stato hanno condotto tre distinti interventi a Roma, portando all’arresto di quattro persone. Le indagini hanno portato alla luce un’ampia gamma di reati, tra cui indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti e tentato furto aggravato.
Gli arresti sono avvenuti in prossimità di importanti snodi della metropolitana romana, come le fermate Colli Albani, Spagna e Rebibbia, dimostrando come le attività criminali si siano concentrate nelle aree più affollate e meno sorvegliate della città.
Le tre operazioni e i dettagli degli arresti
Il primo arresto è avvenuto nei pressi della fermata Colli Albani, dove un trentottenne di origini rumene è stato fermato mentre effettuava ripetute operazioni con carte di credito rubate presso gli sportelli bancomat della zona. Gli agenti, insospettiti dal suo comportamento – tra cui l’uso di auricolari wireless e l’annotazione di codici e dati personali su foglietti – hanno scoperto che le carte erano intestate a soggetti diversi dall’uomo. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti oltre 900 euro in contanti, due carte di credito e scontrini che attestavano operazioni di ricarica prepagata effettuate con carte rubate.
La seconda operazione ha coinvolto un convoglio della linea A della metropolitana, nei pressi della fermata Spagna. Due giovani hanno tentato di borseggiare un passeggero, sfruttando la folla per nascondere i loro movimenti. L’intervento degli agenti ha impedito il furto e portato all’arresto dei due sospetti.
Infine, nei pressi della stazione Rebibbia, un cinquantaseienne nigeriano è stato fermato mentre cercava di disfarsi di dosi di droga – tra cui cocaina e crack – per evitare l’arresto. L’uomo, trovato in possesso di diversi grammi di sostanze stupefacenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.
Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria, ma si precisa che le evidenze investigative fanno riferimento alla fase delle indagini preliminari. Pertanto, per gli indagati vige ancora il principio di presunzione di innocenza fino a una eventuale sentenza irrevocabile di condanna. Le indagini proseguono per fare luce su eventuali complici e per ricostruire l’intera rete criminale smantellata in queste operazioni.