Smantellata una rete criminale underground: quattro arresti a Roma per frode, spaccio e resistenza

Roma, 6 novembre 2026 – Nel giro di poche ore, gli agenti del Nucleo PolMetro della Polizia di Stato hanno condotto tre distinti interventi a Roma, portando all’arresto di quattro persone. Le indagini hanno portato alla luce un’ampia gamma di reati, tra cui indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti e tentato furto aggravato.

Gli arresti sono avvenuti in prossimità di importanti snodi della metropolitana romana, come le fermate Colli Albani, Spagna e Rebibbia, dimostrando come le attività criminali si siano concentrate nelle aree più affollate e meno sorvegliate della città.

Le tre operazioni e i dettagli degli arresti

Il primo arresto è avvenuto nei pressi della fermata Colli Albani, dove un trentottenne di origini rumene è stato fermato mentre effettuava ripetute operazioni con carte di credito rubate presso gli sportelli bancomat della zona. Gli agenti, insospettiti dal suo comportamento – tra cui l’uso di auricolari wireless e l’annotazione di codici e dati personali su foglietti – hanno scoperto che le carte erano intestate a soggetti diversi dall’uomo. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti oltre 900 euro in contanti, due carte di credito e scontrini che attestavano operazioni di ricarica prepagata effettuate con carte rubate.

La seconda operazione ha coinvolto un convoglio della linea A della metropolitana, nei pressi della fermata Spagna. Due giovani hanno tentato di borseggiare un passeggero, sfruttando la folla per nascondere i loro movimenti. L’intervento degli agenti ha impedito il furto e portato all’arresto dei due sospetti.

Infine, nei pressi della stazione Rebibbia, un cinquantaseienne nigeriano è stato fermato mentre cercava di disfarsi di dosi di droga – tra cui cocaina e crack – per evitare l’arresto. L’uomo, trovato in possesso di diversi grammi di sostanze stupefacenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.