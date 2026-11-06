IL COMMENTO|
Sofia Goggia: “Il recupero procede bene, sono felice di queste giornate”
La campionessa azzurra ha sofferto delle conseguenze fisiche di due virus che l’hanno colpita mentre era in preparazione per la nuova stagione
Un grande spavento per Sofia Goggia e poi il lento recupero e il ritorno sugli sci. E’ stata questa la sua storia in queste ultime settimane, alla fine dell’estate e all’inizio dell’autunno, con la Coppa del Mondo e gli impegni in calendario da rispettare. Come lei stessa ha raccontato ai media, due infezioni virali insieme l’hanno colpita mentre era in preparazione in Argentina con la Nazionale Italiana (leggi qui) . E’ poi volata in Italia per gli accertamenti, con la scoperta della diagnosi (leggi qui). Ora sta vivendo un sereno recupero e punta a tornare in pista, felice. Lo dice ancora lei, mediante i suoi ufficiali canali social.
Su Facebook scrive: “Ciao Fans! Il “recupero” procede bene. Abbiamo cercato di dedicare tempo agli sci in queste ultime settimane variando discipline e località ; sulla neve ho bisogno di fare tanti km così come ho bisogno di lavorare tanto fisicamente. Comunque, sono Felice di queste giornate… A presto. Sofi”.
E il sole torna a splendere nel destino di una grande campionessa.
Foto Sofia Goggia/Facebook (da Sofia Goggia/Facebook)
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