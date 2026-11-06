Stephen Miller alla guida dello staff Usa: Susie Wiles lascia l’incarico

Washington – Stephen Miller sarà il nuovo capo dello staff della Casa Bianca a partire da lunedì 9 novembre 2026. L’annuncio è arrivato da Donald Trump, che ha indicato l’attuale vicecapo dello staff come successore di Susie Wiles, nel quadro del cambiamento della sua squadra dopo le elezioni di midterm 2026.

Il passaggio di consegne

In un messaggio pubblicato su Truth, Trump ha definito Miller uno dei suoi consiglieri più fidati e ha ricordato il lavoro svolto da Wiles, descrivendolo come eccellente. Incontrando i giornalisti davanti alla Casa Bianca, il presidente ha aggiunto che Miller è con lui «fin dall’inizio» e lo ha definito molto bravo dal punto di vista politico e un eccellente manager.

Wiles ha scritto su X che il suo ruolo cambierà, ma che il suo impegno verso il presidente e la missione resterà immutato. Ha indicato quello stesso giorno come il suo ultimo da capo di gabinetto della Casa Bianca e ha definito il servizio prestato al presidente Trump «l’onore di una vita».

Nel suo messaggio, Wiles ha rivendicato il lavoro svolto dall’amministrazione su confini, riduzione delle tasse, economia e principio dell’«America al primo posto». Ha inoltre ringraziato le persone con cui ha lavorato.

Le ricostruzioni e le reazioni

Secondo il New York Times, Trump sarebbe furioso con Wiles per la sconfitta dei Repubblicani alle elezioni di midterm. Il quotidiano interpreta la nomina di Miller come un segnale della volontà del presidente di rafforzare la propria agenda nei due anni che precedono le presidenziali del 2028.

Il giornale riferisce inoltre, citando proprie fonti, che Miller avrebbe posto a Trump una condizione per ottenere l’incarico: la fine della guerra con l’Iran. Si tratta di una ricostruzione attribuita al New York Times, non di un elemento confermato nei messaggi con cui è stato annunciato il cambio.

Il vicepresidente JD Vance ha ringraziato Wiles per l’amicizia e il servizio prestato al presidente e al Paese. Rivolgendosi a Miller, lo ha definito uno «straordinario patriota» e gli ha rivolto le congratulazioni per la promozione.