Una bambina in arrivo per Veronica Gentili: l’annuncio a Le Iene

Veronica Gentili ha annunciato di essere incinta durante la puntata de Le Iene andata in onda il 5 novembre. La conduttrice e giornalista, 44 anni, ha rivelato di aspettare una bambina, condividendo in trasmissione la felicità per la gravidanza.

Nel corso dell’annuncio, Gentili ha ricordato un momento doloroso vissuto circa due anni fa, quando lavorava al programma e perse il padre. Quel giorno avrebbe dovuto condurre la puntata, ma prese un aereo per tornare a casa.

L’annuncio durante la puntata

«A distanza di due anni, la vita ha deciso di sorprendermi di nuovo», ha detto la conduttrice, descrivendo la gravidanza come qualcosa di «bellissimo» e motivo di grande felicità. Gentili ha spiegato di aver scelto proprio Le Iene per condividere la notizia.

La conduttrice ha anche accennato ai cambiamenti del corpo, osservando che, se fosse riuscita ancora per poco a nascondere la gravidanza, sarebbe stato il suo corpo a renderla evidente. Poi ha pronunciato l’annuncio: «Sono incinta, aspetto una bambina».

Il nome della figlia non è stato ancora deciso. Gentili ha parlato di un dibattito con il papà, definendolo il «solito» confronto acceso sulla scelta. In chiusura, ha detto di sentirsi felice «come una bambina», aggiungendo che la parola mamma la spaventa.