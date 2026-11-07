Blitz antidroga a Roma: sgominato il sistema dello spaccio al “5° ponte”

La Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura di Roma, ha smantellato un’organizzazione criminale che riforniva la piazza di spaccio del quartiere Laurentino 38. Quattro misure cautelari eseguite, tra cui tre in carcere e una ai domiciliari, per reati che vanno dal traffico di stupefacenti all’estorsione.

Un sistema criminale articolato e ramificato

La Polizia di Stato, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento criminalità diffusa e grave, ha portato a termine un’operazione che ha disarticolato una complessa organizzazione dedita al traffico di stupefacenti e ad altre attività illecite nella zona del Laurentino 38, nota per la piazza di spaccio denominata “5° ponte”.

Al termine di un’intensa attività investigativa, coordinata dai magistrati, sono state eseguite quattro misure cautelari, di cui tre in carcere e una in regime domiciliare, nei confronti di sei persone. Tra gli indagati, spicca la figura del “regista” dell’organizzazione, gravemente indiziato per estorsione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Una donna, invece, è accusata di tentata estorsione e lesioni personali aggravate, mentre agli altri indagati viene contestata la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Un ulteriore indagato, non destinatario di misure cautelari, è stato arrestato in flagranza per detenzione di cocaina pronta per la vendita al dettaglio.

Dalle estorsioni allo spaccio: il modus operandi dell’organizzazione

Le indagini, condotte dalla Squadra di polizia giudiziaria del IX Distretto Esposizione, hanno permesso di ricostruire una spirale criminale che si è sviluppata tra maggio 2023 e novembre 2025. L’organizzazione, oltre al traffico e spaccio di stupefacenti, era attiva anche in estorsioni, rapine e detenzione abusiva di armi e munizioni.

Il “capo piazza”, supportato da una rete di collaboratori, gestiva l’intera filiera: dall’approvvigionamento alla lavorazione e confezionamento delle dosi, anche da remoto tramite piattaforme di messaggistica criptate. Lo stupefacente, spesso importato dall’estero, veniva occultato in pacchi di biancheria intima e spedito a prestanome, ai quali veniva corrisposto un compenso di 1.000 euro per il ritiro.

Un elemento chiave dell’indagine è emerso dalla dissociazione di uno dei collaboratori del “capo piazza”, vittima di estorsioni per debiti non saldati legati allo spaccio. Il debito, inizialmente di 14.000 euro, era stato “salvato” con la cessione coattiva di un veicolo e il pagamento di somme in contanti. Successivamente, a seguito dell’arresto della vittima e del sequestro di una partita di droga, quest’ultima è stata costretta a farsi carico dell’onere economico della sostanza sottratta, subendo ulteriori pressioni che hanno coinvolto anche i familiari, fino alla cessione di un secondo veicolo a garanzia del debito.

Un’operazione che rafforza la legalità nel territorio

L’operazione rappresenta un importante successo per le forze dell’ordine nel contrasto al narcotraffico e alla criminalità organizzata nella capitale. Le evidenze raccolte, pur attenendo alla fase delle indagini preliminari, confermano la necessità di un lavoro costante e coordinato tra polizia e magistratura per garantire sicurezza e legalità nei quartieri.