Collegamenti treno Fiumicino fiera di Roma/Roma, un incubo

Gentilissimi, scrivo per informarvi di come funziona il collegamento tra Fiumicino e Roma. Personalmente io ho subito l’annullamento di due corse mattiniere da Fiera di Roma delle ore 6:50 e 7:10 nel giorno 30/10 u.s. e ho potuto raggiungere la stazione di Tiburtina, in tempo per l’orario dei biglietti ,solo perché mia nipote, che era con me, e aveva la macchina, mi ha portato alla fermata metro di Laurentina.