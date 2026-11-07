lettere al direttore
Collegamenti treno Fiumicino fiera di Roma/Roma, un incubo
“Tanti ragazzi che vanno a scuola a Roma e tante persone che lavorano a Roma la mattina vivono l’incubo dell’incertezza degli orari del primo mattino”.
Gentilissimi, scrivo per informarvi di come funziona il collegamento tra Fiumicino e Roma. Personalmente io ho subito l’annullamento di due corse mattiniere da Fiera di Roma delle ore 6:50 e 7:10 nel giorno 30/10 u.s. e ho potuto raggiungere la stazione di Tiburtina, in tempo per l’orario dei biglietti ,solo perché mia nipote, che era con me, e aveva la macchina, mi ha portato alla fermata metro di Laurentina.
Lei e così tanti ragazzi che vanno a scuola a Roma e tante persone che lavorano a Roma la mattina vivono l’incubo dell’incertezza degli orari del primo mattino. Soppressioni di treni senza avvisi avvengono ogni giorno. È un terno al lotto prendere un treno per andare a lavorare o a scuola? Come mai il treno che parte dall’aeroporto negli stessi orari non viene mai soppresso? Possibile che nessuno possa intervenire per far sì che gli orari vengano rispettati?
Vi prego di dar voce a questa mail e interessare chi di dovere. Grazie