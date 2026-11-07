Coppa del Mondo di Nuoto di Fondo, Acerenza e Taddeucci fanno podio a Cancun

Cancun – All’esordio arrivano due splendide medaglie per l’Italia del Nuoto di Fondo. Domenico Acerenza sale sul secondo gradino del podio nella 10 km in 1:53:58.50, nelle acque di Cancun in Messico. L’Azzurro realizza una super gara e si piazza alle spalle di tedesco Florian Wellbrock (1:53:55.80), che fa dunque oro. Terzo l’ungherese David Betlehem (1:53:58.70).

“Ho provato solo a stare dietro a Wellbrock e cercare di arrivare primo tra gli umani” il commento dell’azzurro, come riporta agc/coni.it.

Marcello Guidi fa il quarto posto, Dario Verani è quinto. Fabio Dalu, sesto, e Andrea Filadelli, ottavo.

Nella gara femminile domina l’australiana Moesha Johnson che fa il tempo di 2:03:31.20 e nella stessa distanza della 10. In testa sin dai primi minuti fa il vuoto dietro. La giapponese Airi Ebina (2:03:44.40) è seconda. L’Italia trova il podio con Ginevra Taddeucci, che tocca con il tempo di 2:03:47.90. Ripete il risultato realizzato alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove aveva agguantato il bronzo. Decima Linda Caponi.