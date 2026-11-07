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CSP e subappalto TPL, una settimana di verifiche tra sostenibilità economica e tutele
L’intesa è emersa durante l’incontro tra il sindaco Marco Piendibene, l’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera e i rappresentanti dell’agenzia.
Civitavecchia – Comune, Regione e ASTRAL hanno concordato un termine di una settimana per verificare se l’eventuale subappalto di servizi a CSP possa essere sostenibile sul piano economico. L’intesa è emersa durante l’incontro tra il sindaco Marco Piendibene, l’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera e i rappresentanti dell’agenzia.
Secondo il Movimento 5 Stelle di Civitavecchia, entro il termine fissato i tecnici di CSP e BIS dovranno individuare una possibile soluzione. Il gruppo consiliare considera il confronto un passaggio importante, ma sottolinea che restano da svolgere verifiche tecniche, economiche e giuridiche.
I vincoli per CSP e la tutela dei lavoratori
Il nodo indicato dal gruppo è la sostenibilità economica dell’operazione. Nel comunicato viene richiamato l’articolo 14, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, relativo al divieto di soccorso finanziario e ai limiti per le società a partecipazione pubblica. Il Movimento 5 Stelle sostiene che non sia possibile trasferire su CSP attività strutturalmente in perdita.
La capogruppo Alessandra Lecis definisce il lavoro congiunto tra i tecnici un’opportunità da approfondire, chiedendo però di salvaguardare i posti di lavoro senza esporre la municipalizzata a operazioni insostenibili o a possibili violazioni normative. L’obiettivo indicato è arrivare a una soluzione concreta e verificabile.
Anche il consigliere Dario Menditto chiede di chiarire quali servizi aggiuntivi possano essere affidati, con quali risorse e con quali garanzie di copertura dei costi. Nel confronto rientra inoltre la linea Porto-Stazione, sulla quale il gruppo segnala criticità già evidenziate.
Il Movimento 5 Stelle afferma infine che la tutela dei lavoratori debba procedere insieme alla solidità finanziaria di CSP. Il gruppo seguirà l’esito della settimana di lavoro e chiede chiarezza sulle prospettive del servizio pubblico e della partecipata.