CSP e subappalto TPL, una settimana di verifiche tra sostenibilità economica e tutele

Civitavecchia – Comune, Regione e ASTRAL hanno concordato un termine di una settimana per verificare se l’eventuale subappalto di servizi a CSP possa essere sostenibile sul piano economico. L’intesa è emersa durante l’incontro tra il sindaco Marco Piendibene, l’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera e i rappresentanti dell’agenzia.