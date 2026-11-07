Dal blocco 973.728 nasce eCash: ECX agli aventi diritto e cinque sidechain

Il fork eCash di Paul Sztorc è entrato in funzione al blocco Bitcoin 973.728: ECX ai titolari eleggibili e cinque sidechain al lancio.

Il 29 ottobre è entrata in funzione eCash, una catena separata derivata dal codice di Bitcoin e promossa da Paul Sztorc, fondatore di LayerTwo Labs. Il fork ha attribuito ai titolari eleggibili di Bitcoin che controllavano le chiavi private al momento dello snapshot un saldo equivalente nella nuova moneta nativa, ECX.

Drivechains e sidechain

La nuova rete implementa le Drivechains, un sistema che consente agli sviluppatori di creare sidechain indipendenti con caratteristiche diverse senza intervenire sul livello base di Bitcoin. Secondo il progetto, questo approccio permette di sperimentare con pagamenti, privacy, asset digitali e mercati predittivi, mentre i miner possono ottenere entrate aggiuntive dalle commissioni.

Al lancio della mainnet sono state presentate cinque sidechain: BitNames, BitAssets, Thunder, Truthcoin e zSide. Tra i progetti previsti prossimamente figurano Photon, descritto come resistente ai computer quantistici, e lo scambio decentralizzato CoinShift.

Paul Sztorc ha dichiarato: «Dobbiamo sabotare attivamente le politiche di “decrescita” che stanno soffocando Bitcoin. Vogliamo trovare i veri costruttori di Bitcoin e fornire loro gli strumenti per innovare davvero».

Accesso agli ECX e rischio di replay

Il fork è stato eseguito al blocco Bitcoin 973.728. Chi controllava le chiavi private alla creazione dello snapshot ha ricevuto sulla nuova catena la stessa quantità di ECX. I possessori in self-custody devono usare un portafoglio compatibile con eCash e seguire le procedure per separare i nuovi token dai BTC.

Le due reti condividono la storia delle transazioni. Per questo, una transazione non protetta su una catena può essere riprodotta sull’altra. LayerTwo Labs avverte: «Non spostate prima i vostri BTC, dato che una normale transazione non protetta può essere facilmente ripetuta sulla rete ECX». I controlli di replay sono previsti nel protocollo, ma il progetto consiglia di muovere prima gli ECX e solo in seguito spendere i BTC.

Chi mantiene BTC su un exchange centralizzato dipende dalle decisioni della piattaforma sulla distribuzione degli ECX e deve verificare l’eventuale supporto al fork o le modalità di accredito.

Mercati e liquidità

La disponibilità di ECX sui principali mercati era limitata al momento del lancio e la liquidità poteva risultare ridotta. I prezzi iniziali sono risultati volatili, con volumi ancora contenuti: ciò rende difficile una valutazione affidabile del fair value e aumenta il rischio per chi intende vendere immediatamente.

Alcune piattaforme hanno annunciato il supporto ai depositi e alle negoziazioni native, mentre altre propongono token wrapped. Un exchange decentralizzato su Solana, per esempio, consente di scambiare USDC contro wECX tramite pool di liquidità. La possibilità di ricevere ECX non implica quindi la possibilità di venderli subito.

Le eventuali implicazioni fiscali di fork e attribuzioni gratuite variano a seconda della giurisdizione e dovrebbero essere verificate prima della dichiarazione dei redditi.

Secondo Sztorc, il valore di eCash dipenderà dalla capacità degli sviluppatori di creare applicazioni utili e dalla disponibilità degli utenti a pagarne l’utilizzo. L’adozione delle sidechain per pagamenti, privacy e asset digitali sarà quindi un elemento rilevante per stabilire se l’iniziativa resterà soprattutto un evento speculativo o diventerà un’infrastruttura utilizzata.

Fonti