Deepfake e politica, dalla foto di Tajani al marchio sonoro di Meloni

Dalla foto manipolata di Antonio Tajani agli audio clonati: i casi di immagini, video e voci alterati che hanno coinvolto esponenti politici.

Una foto manipolata di Antonio Tajani con il cappellino rosso “Make America great again” è stata pubblicata dal presidente dem Stefano Bonaccini e poi rimossa. L’episodio riporta l’attenzione sull’uso distorto di immagini, video e audio per colpire identità, dignità e reputazione delle persone.

Tra i casi ricordati ci sono contenuti che hanno coinvolto diversi leader politici, con immagini generate o alterate dall’intelligenza artificiale, audio clonati e video denigratori. La fonte definisce questi strumenti una forma di manipolazione collegata anche alla disinformazione e, in alcuni casi, alla violenza digitale e di genere contro le donne impegnate nelle istituzioni.

Le immagini e la voce di Giorgia Meloni

Nel maggio scorso sono circolate online diverse immagini della premier Giorgia Meloni e foto generate con l’intelligenza artificiale, tra cui contenuti sessualizzati e falsi video istituzionali. In alcuni di questi filmati la presidente di Fratelli d’Italia appariva mentre rifiutava strette di mano o reagiva in contesti internazionali.

A ottobre Meloni ha depositato il timbro della propria voce come marchio sonoro presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. Ha inoltre registrato un audio di quattro secondi con la frase “Io sono Giorgia Meloni”, per rimuovere più rapidamente contenuti multimediali clonati o manipolati, soprattutto in vista della prossima campagna elettorale.

La fotografia della Cgil e gli audio clonati

A fine ottobre una fotografia pubblicata dalla Cgil per festeggiare il trionfo del presidente Luiz Inácio Lula alle elezioni contro Bolsonaro jr in Brasile è diventata un caso. Nell’immagine Maurizio Landini stringeva la mano al leader sudamericano, senza altre persone intorno.

Lo scatto originale, realizzato nel febbraio 2020 in occasione della visita di Lula al Papa e allo stesso sindacato, comprendeva anche l’ex segretaria Susanna Camusso, cancellata dalla fotografia pubblicata. La Cgil ha parlato di “errore tecnico” sfuggito al controllo finale prima della pubblicazione. Camusso, oggi senatrice dem, ha replicato: “Non è stato certo un incidente”.