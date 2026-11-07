Dopo il voto Usa il Nasdaq cede: ma Loeser non vede ancora lo scoppio di una bolla AI

Il voto americano ha cambiato rapidamente il clima sui mercati: dopo una prima reazione positiva, il Nasdaq ha accusato un forte ribasso e i rendimenti dei Treasury sono scesi. Per Ugo Loeser, amministratore delegato di Arca Fondi SGR, la correzione dei titoli tecnologici non indica però ancora lo scoppio di una bolla dell’intelligenza artificiale.

Intervistato da Adnkronos, Loeser ha spiegato che l’esito elettorale aveva inizialmente ridotto l’incertezza politica. In seguito, gli investitori hanno iniziato a considerare le conseguenze di un Congresso controllato dai democratici, alimentando i timori per possibili nuove regole sui grandi gruppi della Silicon Valley.

Rendimenti in calo e vendite sulla tecnologia

Secondo Loeser, i rendimenti dei titoli di Stato americani sono passati da oltre il 5% a circa il 4,80%, mentre in un altro passaggio ha indicato un movimento dai massimi intorno al 5,25% verso livelli prossimi al 4,85%. Il calo sarebbe legato a minori pressioni sulla Federal Reserve e ad aspettative di inflazione più contenute.

Sui listini, invece, la prospettiva di una regolamentazione più incisiva ha colpito soprattutto i titoli tecnologici, con vendite particolarmente forti su Tesla. Il peso del comparto a Wall Street ha contribuito, nella sua lettura, a trascinare al ribasso anche il resto del mercato. I titoli industriali hanno registrato perdite più contenute.

Loeser ha collegato i nuovi minimi del Nasdaq anche ai dubbi sulla sostenibilità degli investimenti nei data center e nell’intelligenza artificiale. Gli impegni finanziari del settore ammontano, a suo giudizio, a migliaia di miliardi di dollari, anche se non sono stati quantificati con precisione. Tali investimenti avrebbero inoltre assorbito una quota rilevante dell’offerta di energia, contribuendo ad aumentarne il costo per altri comparti.

Una correzione, non ancora una crisi strutturale

Molti osservatori, ha ricordato Loeser, definiscono una bolla la concentrazione degli investimenti e il livello delle valutazioni raggiunte dall’intelligenza artificiale. La sua valutazione è più cauta: il Nasdaq resta su livelli più che doppi rispetto al 2022, ma non ci sarebbero segnali che indichino necessariamente lo scoppio di una bolla.

Il quadro potrebbe quindi essere quello di un ridimensionamento relativamente ordinato delle valutazioni, dopo gli eccessi registrati da alcuni titoli. La correzione potrebbe tuttavia proseguire, perché le valutazioni restano elevate. Loeser ha invitato alla prudenza, osservando che la regolamentazione non ha ancora assunto una forma precisa e che la stagione delle trimestrali continua a mostrare utili forti nell’economia nel suo complesso.

Le reazioni dei singoli gruppi non sono state uniformi. Microsoft ha perso il 2,8% nell’ultima seduta dopo aver guadagnato il 6% il giorno precedente, rimanendo così positiva rispetto al risultato elettorale. Nvidia, invece, è risultata profondamente in rosso rispetto ai livelli precedenti al voto, a conferma della diversa esposizione delle società alla crescita degli investimenti nell’intelligenza artificiale.

Federal Reserve, debito e competizione con la Cina

Per Loeser, una regolamentazione più incisiva non implicherebbe la rinuncia degli Stati Uniti alla competizione tecnologica con la Cina. La leadership nell’intelligenza artificiale resta, secondo la sua analisi, una priorità strategica condivisa da democratici e repubblicani, anche se potrebbero cambiare strumenti e modalità di sostegno.

Sul debito, l’amministratore delegato di Arca Fondi SGR ritiene che l’elevato deficit americano continuerà a essere una caratteristica strutturale, indipendentemente dal partito al governo. Potrebbe cambiare la composizione della spesa, con meno risorse per la guerra e più interventi sociali, ma il fabbisogno di finanziamento resterebbe elevato.

Quanto alla Federal Reserve, Loeser sostiene che Kevin Warsh avrebbe meno pressioni politiche per mantenere bassi i tassi. A suo avviso, i tassi americani a dieci anni potrebbero rimanere intorno ai livelli attuali, senza ulteriori rialzi significativi, mentre una politica monetaria rigorosa contribuirebbe a mantenere ancorate le aspettative di inflazione.