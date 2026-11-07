Dopo la destituzione di Peña, Pedro Alliana giura da presidente del Paraguay

Pedro Alliana è il nuovo presidente del Paraguay. Dopo tre anni da vicepresidente, ha prestato giuramento venerdì, pochi minuti dopo la destituzione di Santiago Peña. Il passaggio al vertice dello Stato è avvenuto in appena tre giorni di crisi.

Alliana, 52 anni, assume l’incarico mentre il Paese affronta una crisi politica e finanziaria legata al collasso della banca Ueno. Secondo le informazioni disponibili, il blocco dei risparmi ha coinvolto la metà della popolazione adulta del Paraguay. Il nuovo presidente ha promesso di occuparsi della crisi per il resto del mandato, fino ad agosto 2028.

Dalla nazionale di basket al vertice dello Stato

Nato il 19 febbraio 1974 a Pilar, Pedro Alliana ha lavorato come imprenditore e ha giocato a basket. Nel 1991 è entrato nella nazionale paraguaiana. In seguito ha costruito la propria carriera politica con il sostegno di Horacio Cartes, figura influente del Partito Colorado.

La sua prima candidatura, nel 2006, fu per la carica di sindaco della città natale e si concluse con una sconfitta. Nel 2008 venne eletto governatore del dipartimento di Ñeembucú. È stato deputato dal 2013 al 2023, ha presieduto la Camera dei deputati e ha guidato il Partito Colorado.

Nel 2021 Cartes gli comunicò che sarebbe stato il compagno di formula di Santiago Peña. Peña disse che Alliana avrebbe potuto diventare “il miglior vicepresidente della storia del Paraguay”. Sposato con la deputata Fabiana Souto e padre di quattro figli, Alliana è stato criticato anche per la presenza di familiari in incarichi dell’amministrazione pubblica, tra cui la figlia maggiore, Montserrat.

Il rapporto con Cartes e le sfide del mandato

Alliana aveva già espresso l’ambizione di guidare lo Stato. Nel 2025 Cartes sostenne una sua possibile candidatura e, durante un atto del Partito Colorado, lo definì “un benedetto”, chiedendo sostegno per farne il prossimo presidente della Repubblica.

Il rapporto tra i due si è però deteriorato dopo il ritiro dell’appoggio di Cartes. Il 26 ottobre Alliana dichiarò che la lealtà non doveva essere confusa con la “obbedienza cieca”. Quando il Congresso ha destituito Peña, ha rifiutato di proseguire il procedimento contro Alliana, rendendo possibile il suo insediamento.