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Due lavagne rimosse da una scuola di Borgo Hermada: arrestato un 27enne
A Borgo Hermada, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un 27enne per furto aggravato: rinvenute due lavagne multimediali.
Terracina – Un uomo di 27 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato in flagranza, con l’ipotesi di reato di furto aggravato, dopo essere stato sorpreso all’interno di un istituto scolastico di Borgo Hermada, nel territorio di Terracina.
L’intervento nella scuola
L’intervento è avvenuto nella tarda serata del 5 novembre, in seguito alla segnalazione di un’intrusione. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Terracina sono arrivati in pochi minuti e hanno rilevato il danneggiamento della porta d’ingresso.
Dall’interno dell’edificio provenivano rumori. Una volta entrati, i poliziotti hanno bloccato l’uomo mentre, secondo quanto riferito nel comunicato, stava portando via un monitor di grandi dimensioni.
Le lavagne trovate vicino all’uscita
Il successivo sopralluogo, svolto alla presenza del dirigente scolastico, ha portato al rinvenimento di due lavagne multimediali nei pressi dell’uscita. I dispositivi erano stati rimossi dalle rispettive aule; uno degli schermi risultava danneggiato.
L’uomo, già noto agli uffici di polizia e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Latina, in attesa del giudizio con rito direttissimo.
Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. Per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva di condanna.