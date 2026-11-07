Emergenza gatti a Ostia: colonie feline a rischio investimento. Interviene Supercat

er dare visibilità a questa crisi e promuovere adozioni urgenti, il SuperCat Show ospiterà un appello speciale durante l’evento in programma sabato 14 e domenica 15 novembre.

Ostia, 7 novembre 2026 – Le colonie feline del lungomare di Ostia, colpite dai lavori per il Parco del Mare, vivono una situazione di emergenza. Le demolizioni nell’area, tra cui quella di via Isabella di Castiglia, hanno distrutto i loro rifugi, costringendo i gatti a fuggire e a esporsi al pericolo di investimento sulle strade ad alta velocità. Per dare visibilità a questa crisi e promuovere adozioni urgenti, il SuperCat Show ospiterà un appello speciale durante l’evento in programma sabato 14 e domenica 15 novembre alla Nuova Fiera di Roma (Padiglione 1, ingresso EST).

Una situazione critica per i felini più fragili

I gatti coinvolti sono in gran parte anziani, malati o ipovedenti, incapaci di sopravvivere in un ambiente caotico come quello dei cantieri. Le volontarie che li assistono hanno lanciato un appello disperato: servono adozioni immediate o sistemazioni temporanee per salvarli dalle macerie. Tra i gatti in cerca di una famiglia al SuperCat Show ci sono:

Leo , un micetto di 6 mesi a rischio investimento. Prima dell’adozione sarà sottoposto a visita veterinaria, test Fiv/Felv e analisi delle feci.

, un micetto di 6 mesi a rischio investimento. Prima dell’adozione sarà sottoposto a visita veterinaria, test Fiv/Felv e analisi delle feci. Moka , una gattina di circa 6 mesi, già sterilizzata e negativa a Fiv/Felv, sverminata e spulciata. Ha bisogno di lasciare la strada al più presto.

, una gattina di circa 6 mesi, già sterilizzata e negativa a Fiv/Felv, sverminata e spulciata. Ha bisogno di lasciare la strada al più presto. Testone, un gattone di 4 anni, castrato e negativo a Fiv/Felv, affetto da insufficienza renale cronica. Richiede una dieta specifica a basso contenuto proteico.

La volontaria Silvia (cell. 346.7403838) è disponibile per informazioni e adozioni.

Il SuperCat Show scende in campo per salvare i gatti di Ostia

L’organizzazione dell’evento ha deciso di mettere a disposizione la propria piattaforma per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa emergenza. “Appena abbiamo saputo del problema delle colonie feline di Ostia ci siamo preoccupati e abbiamo voluto dare voce a questi poveri gatti, oggi più che mai a rischio investimento”, ha dichiarato un portavoce del SuperCat Show. “Pur senza entrare nel merito della questione urbanistica, ci auguriamo che si trovi presto una soluzione. Nel frattempo, vogliamo accendere i riflettori su questo dramma e promuovere quante più adozioni del cuore possibili”.

Durante la manifestazione, gli appelli per l’adozione di questi e altri gatti saranno esposti con foto e descrizioni nell’area dedicata. L’evento, patrocinato da Monge e altri sponsor come Schesir, Natural Trainer, Farmina, Oasy, Prolife e Royal Canin, offrirà anche mostre, sfilate, giochi interattivi e spettacoli per famiglie.