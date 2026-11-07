Fine vita, il governo impugna la legge del Veneto: in Senato il confronto resta fermo

Roma – Il governo ha deciso di impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge del Veneto sul suicidio medicalmente assistito. La decisione è arrivata giovedì al Consiglio dei ministri, a pochi giorni dalla scadenza dei termini per presentare il ricorso. Il provvedimento si inserisce nella serie di interventi sulle leggi regionali già adottate in Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna.

Sulla scelta dell’esecutivo si è registrata una divisione interna. Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini non ha partecipato né alla discussione né alla votazione. Il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, anche lui esponente del Carroccio, ha invece espresso la propria contrarietà.

In Senato due testi ancora fermi

Il confronto politico sul fine vita resta legato all’assenza di una normativa nazionale. A sette anni dalla sentenza della Consulta 242/2019, che ha stabilito la non punibilità di chi aiuta a morire una persona affetta da patologia irreversibile, a determinate condizioni, il Parlamento non ha ancora approvato una legge sulla materia.

Lo stallo riguarda il Senato, dove nelle commissioni riunite Giustizia e Sanità sono fermi due provvedimenti: il ddl Bazoli, sostenuto dall’opposizione, e il testo Zanettin-Zullo, presentato per la maggioranza. Dal giugno scorso, dopo la richiesta di sospensiva avanzata da Fratelli d’Italia per “trovare una mediazione”, i lavori sono tornati nelle commissioni e appaiono indirizzati verso un ulteriore rallentamento.

Le proposte divergono soprattutto sulle condizioni di accesso, più restrittive nel testo del centrodestra rispetto a quelle indicate dalla Corte, sui comitati chiamati a esprimere l’assenso e sul ruolo del Servizio sanitario nazionale. Il centrosinistra punta all’accesso gratuito attraverso la sanità pubblica; il centrodestra propone invece che le procedure si svolgano fuori dal Ssn.

Le reazioni dei partiti

Forza Italia difende l’impugnazione e ritiene possibile superare lo stallo. Il senatore Pierantonio Zanettin ha detto che non sono opportune “leggi a macchia di leopardo” nelle Regioni e ha ricordato che dal 19 gennaio l’Aula del Senato ha in calendario il ddl sul fine vita. Secondo Zanettin, ci sarebbe ancora tempo per proseguire l’esame nelle commissioni Giustizia e Affari sociali.

La presidente dei senatori forzisti Stefania Craxi ha chiesto con urgenza una legge nazionale per evitare frammentazioni normative e garantire certezza giuridica. Sulla stessa linea Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, che ha definito positiva la decisione del governo e ha sostenuto la necessità di arginare il proliferare delle norme regionali. La posizione di Forza Italia sul provvedimento è riportata anche in una dichiarazione dedicata alla scelta dell’esecutivo.

Critica, invece, Avs. La capogruppo alla Camera Luana Zanella ha parlato di una spaccatura nella destra e ha definito l’impugnazione della legge veneta un segnale di chiusura su un tema che considera ormai ineludibile. Per Zanella, con l’attuale maggioranza il Parlamento non riuscirà a produrre una legge efficace sul fine vita.