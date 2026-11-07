Gaeta, 86 grammi di cocaina nell’alloggio: arrestata una donna

Gaeta – La Polizia di Stato ha arrestato a Gaeta una donna, classe 1994, indagata per cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’alloggio nella sua disponibilità sono stati sequestrati oltre 86 grammi lordi di cocaina.

L’intervento è scattato durante un servizio antidroga del Commissariato di Gaeta. Gli agenti hanno notato la donna avvicinarsi a un’autovettura e consegnare un involucro al conducente, ricevendo in cambio alcune banconote. Dopo il controllo, l’uomo ha consegnato due dosi di cocaina che, secondo quanto riferito dalla Polizia, aveva appena acquistato. La donna aveva con sé 80 euro.

La perquisizione e il sequestro

La successiva perquisizione dell’alloggio ha portato al ritrovamento di cocaina già suddivisa, in parte, in 41 dosi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato complessivamente 1.750 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio.

In seguito all’arresto, disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, la donna era stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Al termine dell’udienza, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Varese, accogliendo le richieste della Procura.