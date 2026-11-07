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Gp del Qatar di MotoGp, brutta caduta di Bagnaia: salta la gara lunga a Lusail
Il pilota italiano viene speronato da ermin Aldeguer nel corso del primo giro della Sprint Race
Lusail, 7 novembre 2026 – Brutta caduta e frattura del quarto e del quinto dito del piede destro per il pilota della Ducati Pecco Bagnaia. Il pilota piemontese, speronato da Fermin Aldeguer nel corso del primo giro della Sprint Race del Gran Premio del Qatar di MotoGp (leggi qui) , è stato trasportato nel centro medico dopo la caduta, con la gara interrotta.
Il pilota sarà portato a Doha per ulteriori accertamenti ma niente gara lunga domani per lui che rientrerà in Italia per essere operato, dato che la frattura del quarto dito è scomposta.
(Fonte Adnkronos)
Foto MotoGp/Facebook (da MotoGp/Facebook)
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