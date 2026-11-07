Gp del Qatar di MotoGp, brutta caduta di Bagnaia: salta la gara lunga a Lusail

Lusail, 7 novembre 2026 – Brutta caduta e frattura del quarto e del quinto dito del piede destro per il pilota della Ducati Pecco Bagnaia. Il pilota piemontese, speronato da Fermin Aldeguer nel corso del primo giro della Sprint Race del Gran Premio del Qatar di MotoGp (leggi qui) , è stato trasportato nel centro medico dopo la caduta, con la gara interrotta.