Gp del Qatar di MotoGp, Marc Marquez vince la Sprint: sempre più vicino al titolo iridato

Lusail, 7 novembre 2026 – Marc Marquez vince la Sprint del Gp del Qatar, aiutato anche dalla caduta di Marco Bezzecchi, procurata proprio dal pilota spagnolo che però non è stato sanzionato dai commissari di gara. Nel primo giro era caduto anche Pecco Bagnaia, centrato da Aldeguer, con la susseguente bandiera rossa e la sospensione della gara che è poi ripresa dopo che Bagnaia è stato portato via, cosciente, in barella al centro medico.