IN GARA|
Grand Prix di Pattinaggio di Figura, Lara Naki Gutmann piazza la quinta posizione nel corto
L’Azzurra realizza una splendida gara in Cina. La prossima tappa negli Stati Uniti
Shenzhen, 7 novembre 2026 – A Shenzhen (provincia del Guangdong) prosegue la Cup of China, terza delle sei tappe dell’ISU Grand Prix, ovvero il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura.
Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) occupava la quarta posizione dopo il programma corto disputato nella mattinata di ieri.
Quest’oggi, la ventiquattrenne azzurra si è impegnata nel programma libero, attestandosi alla quinta piazza assoluta.
Gutmann ha superato nuovamente la soglia dei 200 punti, obiettivo coronato nelle ultime quattro competizioni internazionali a cui ha preso parte. Il riscontro finale è stato di 202.69.
La quarta tappa dell’ISU Grand Prix si disputerà dal 13 al 15 novembre a Everett (Stati Uniti) dove si terrà Skate America.
La copertura televisiva sarà garantita da Rai Sport, RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport (e canali collegati su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels).
Foto Diego Barbieri/FISG (da Ufficio Stampa FISG)
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