Grand Prix di Pattinaggio di Figura, Lara Naki Gutmann piazza la quinta posizione nel corto

Shenzhen, 7 novembre 2026 – A Shenzhen (provincia del Guangdong) prosegue la Cup of China , terza delle sei tappe dell’ISU Grand Prix, ovvero il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura .

Quest’oggi, la ventiquattrenne azzurra si è impegnata nel programma libero, attestandosi alla quinta piazza assoluta.

Gutmann ha superato nuovamente la soglia dei 200 punti, obiettivo coronato nelle ultime quattro competizioni internazionali a cui ha preso parte. Il riscontro finale è stato di 202.69.