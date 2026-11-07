Impianti sportivi, Picciano replica all’opposizione: “Pala Fersini e polo natatorio al collaudo, avanti con le opere”

Giuseppe Picciano risponde alle accuse dell’opposizione: collaudi e cantieri aperti, lo sport cresce con i fatti e non con le poltrone.

Fiumicino, 7 novembre 2026 – “È singolare che, dopo anni di ritardi e occasioni perdute, alcuni esponenti dell’opposizione tornino a criticare l’amministrazione comunale sul tema dello sport, concentrando la propria attenzione sulla distribuzione delle deleghe anziché sui programmi e sugli interventi in corso”. A parlare è il Consigliere Comunale Giuseppe Picciano Delegato alle Politiche dello Sport.

“Lo sport – prosegue – non si promuove moltiplicando le poltrone, ma attraverso nuovi impianti, risorse e opportunità per i giovani, le famiglie e le associazioni sportive.

E allora è utile ricordare alcuni fatti concreti:

Pala Fersini: lavori terminati, struttura in attesa di collaudo.

Cetorelli: interventi in fase di ultimazione, consegna prevista nei primi mesi del 2027.

Polo natatorio: lavori completati, in attesa di collaudo.

Pala Fidarco: iniziati i lavori per la struttura dedicata al tiro con l’arco.

Centri sportivi di Fregene e Palidoro: progetti in fase di definizione.

Sono interventi che testimoniano un impegno costante di questa amministrazione per il recupero e lo sviluppo delle infrastrutture sportive del territorio, insieme alle iniziative di promozione dello sport e alla valorizzazione delle tante associazioni e realtà agonistiche della città.

Quanto alla polemica sull’assenza di un assessorato autonomo, ricordiamo che l’importanza di una politica pubblica non si misura dal numero degli assessori.

Lo sport è aggregazione, salute, educazione e inclusione sociale. Su questi principi non possono esserci divisioni.

Prima di impartire lezioni sulla qualità degli impianti sportivi pubblici, sarebbe inoltre opportuno assicurarsi che gli stessi criteri di trasparenza, sicurezza e rispetto delle regole siano osservati anche nelle attività sportive private. La credibilità di certe critiche passa anche dalla coerenza tra ciò che si pretende dagli altri e ciò che si pratica in prima persona.