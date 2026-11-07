Latina, sequestrati 38,3 chili di hashish in casa: arrestato un 25enne

Latina – Un uomo di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Latina, dopo il ritrovamento di hashish, marijuana, cocaina e denaro contante. L’operazione si è svolta nella serata del 6 novembre nel quartiere Cucchiarelli, nell’ambito dei servizi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo nel quartiere Cucchiarelli

Durante il controllo, gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato il giovane con tre bustine contenenti complessivamente circa 28 grammi di hashish. In suo possesso c’erano anche 525 euro in contanti.

La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione in uso al 25enne. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di droga, in gran parte hashish suddiviso in panetti, oltre a circa 50 grammi di marijuana e 14 grammi di cocaina.

Il sequestro e la fase giudiziaria

Il quantitativo complessivo di hashish sequestrato è stato indicato in circa 38,3 chilogrammi. Gli agenti hanno inoltre sequestrato un bilancino di precisione e 14.765 euro in contanti, trovati in parte durante il controllo e in parte nell’abitazione.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato condotto nella Casa circondariale di Latina su disposizione della Procura della Repubblica. È indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.