Martine Rose sarà la prima donna alla direzione creativa di Balenciaga dal 16 novembre

Martine Rose prenderà il posto di Pierpaolo Piccioli alla direzione creativa di Balenciaga. La stilista britannica assumerà l’incarico il 16 novembre, con base a Parigi, e sarà la prima donna a guidare la direzione creativa della maison fondata da Cristóbal Balenciaga.

Rose conosce già la realtà parigina del gruppo Kering: tra il 2015 e il 2018 ha lavorato come consulente per il menswear di Balenciaga al fianco di Demna. In quegli anni ha contribuito allo sviluppo della proposta maschile della maison, che ha avuto una significativa influenza sulla moda del decennio.

Dalla scena londinese alla moda indipendente

Nata a Croydon, nel sud di Londra, in una famiglia britannico-giamaicana, Rose ha costruito il proprio linguaggio creativo guardando alla città, alle sue comunità e alle culture giovanili. Dopo il percorso alla Camberwell College of Arts, ha studiato fashion design alla Middlesex University, dove si è laureata nel 2002.

Il suo esordio è passato da Lmnop, una linea di t-shirt realizzata con la stylist Tamara Rothstein. Nel 2007 ha fondato il marchio omonimo, inizialmente concentrato sul menswear e diventato negli anni uno dei riferimenti della moda indipendente britannica.

Le sue collezioni rielaborano codici dell’abbigliamento quotidiano e riferimenti legati a calcio, rave, club culture, reggae, streetwear e guardaroba working class. A questi elementi si aggiunge una ricerca sulle proporzioni, con tagli baggy, spalle esasperate e volumi portati all’estremo.

La mascolinità è uno dei temi ricorrenti del suo lavoro, affrontata attraverso lo scambio tra elementi tradizionalmente maschili e femminili. Il marchio ha inoltre sviluppato collaborazioni con Nike, Supreme e Clarks, attirando l’attenzione di artisti e musicisti.

Un passaggio storico per la maison

Nel 2023 Rose ha ricevuto il riconoscimento di British Menswear Designer of the Year ai Fashion Awards britannici. Le sue sfilate sono spesso presentate in luoghi lontani dagli spazi tradizionali della moda e utilizzano casting con volti, età e fisicità differenti.

«È un vero privilegio essere nominata direttrice creativa di Balenciaga, una maison dal patrimonio straordinario e dallo spirito creativo audace», ha dichiarato la stilista. Il nuovo incarico le affida per la prima volta la responsabilità creativa di una grande maison internazionale.