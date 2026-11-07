Mister Volpe: “La squadra è cresciuta, con la Torres dimostriamo quello che siamo capaci di fare”

Il Latina è pronto alla partita con i sardi di domani. In palmares ha sei risultati utili consecutivi, nelle ultime partite

Latina – Si prepara alla difficile trasferta con la Torres il Latina Calcio, che ha in palmares sei risultati utili consecutivi. Un percorso buono per la squadra di Mister Volpe, in un lungo e difficile Campionato di Serie C, che esprimendo forza e personalità, punta a fare bene sul campo sardo.

Alla vigilia della difficile trasferta parla proprio l’allenatore nerazzurro.

Le sue parole – Fonte Latina Calcio 1932/Facebook

1) Sei risultati utili consecutivi in campionato: quanto è cresciuta la consapevolezza del gruppo?

“Sicuramente è cresciuta, perché i risultati aiutano a prendere fiducia e consapevolezza del lavoro che stiamo facendo. Ma credo che la cosa più importante sia la crescita nella mentalità e nella capacità di affrontare le partite. Sappiamo quello che vogliamo, conosciamo i nostri principi e dobbiamo continuare a lavorare con umiltà, senza perdere fame e ambizione. I risultati sono una conseguenza del lavoro quotidiano.”

2) Quale caratteristica del suo Latina servirà vedere emergere maggiormente domenica?

“Mi piacerebbe vedere una squadra coraggiosa, intensa e con personalità. Dovremo avere la capacità di leggere i diversi momenti della partita, essere aggressivi quando ci sarà da esserlo e lucidi quando dovremo gestire. Ma soprattutto voglio vedere una squadra che abbia voglia di andare a giocarsi la partita, senza snaturare la propria identità.”

3) Una Torres che come il Latina non perde in casa: che avversario avremo davanti?

“Affrontiamo una squadra forte, organizzata, con valori importanti e che soprattutto in casa ha dimostrato di avere un rendimento molto alto. Conosciamo le difficoltà della partita e il valore dell’avversario. Troveremo un ambiente caldo e una squadra che farà di tutto per sfruttare il fattore campo. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e su quello che siamo capaci di fare.”

4) Qual è la situazione di Riccardi, Cioffi e Sussi? Possiamo aspettarci qualche rientro?

“Sì, Riccardi e Sussi saranno con noi e quindi rappresentano due recuperi importanti per il gruppo. Per quanto riguarda Cioffi, invece, contiamo di riaverlo a disposizione dalla prossima settimana. È importante recuperare giocatori, perché avere più alternative aumenta le possibilità di scelta e ci permette di affrontare al meglio gli impegni che ci aspettano.”

Foto Alessio Privato (da Latina Calcio 1932/Facebook)