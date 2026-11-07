Piogge in aumento tra lunedì e martedì, al Sud massime fino a 21°C

Le piogge si estendono al Nord e al Centro tra lunedì 9 e martedì 10 novembre; al Sud temperature in aumento fino a 21°C.

Le piogge aumenteranno tra lunedì 9 e martedì 10 novembre, con il peggioramento che dal Nordovest si estenderà progressivamente al resto del Nord e al Centro. Al Sud, invece, le temperature saliranno fino a 21°C.

Le previsioni per domenica 8 novembre

Domenica il tempo sarà caratterizzato da nubi sparse e schiarite al Nord, con maggiori addensamenti su Alpi, Prealpi e pedemontana nella prima parte della giornata, ma senza fenomeni. Le massime resteranno tra 13 e 16°C.

Al Centro prevarrà un contesto asciutto, nonostante una maggiore nuvolosità sulle regioni del versante adriatico. Le temperature saranno stabili, con valori compresi tra 14 e 17°C. Al Sud la nuvolosità sarà variabile e sul basso Adriatico potrà verificarsi qualche piovasco; massime tra 15 e 18°C.

Piogge in estensione tra lunedì e martedì

Lunedì il cielo sarà nuvoloso al Nordovest, con piovaschi in Liguria in estensione all’Emilia e, in serata, a Lombardia e Triveneto. Le temperature saranno in lieve calo, con massime tra 12 e 15°C. Al Centro sono attesi annuvolamenti più consistenti sull’alta Toscana, dove potrà cadere qualche isolato piovasco.

Martedì il Nord sarà nuvoloso o molto nuvoloso, con piogge sparse e locali rovesci in attenuazione dai settori più occidentali. Al Centro le precipitazioni e i rovesci si estenderanno rapidamente dalle regioni tirreniche a quelle adriatiche. In entrambe le aree le massime resteranno comprese, rispettivamente, tra 12 e 15°C e tra 14 e 17°C.

Al Sud, martedì, sono previste nubi sparse e schiarite, con addensamenti pomeridiani su Campania e nord Sardegna e fenomeni isolati. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi tra 17 e 21°C.

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