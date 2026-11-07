Pupo non pensa al ritiro: concerti in Russia e Italia fino a gennaio 2027

Pupo esclude il ritiro dalle scene e annuncia concerti in Russia e Italia, da Kazan ed Ekaterinburg fino a gennaio 2027.

Pupo esclude il ritiro dalle scene e annuncia nuovi appuntamenti tra Russia e Italia, con concerti già programmati fino a gennaio 2027. Il cantante, il cui nome è Enzo Ghinazzi, lo ha comunicato in un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

«Non annuncerò mai il mio ritiro dalle scene. Sarà solo il destino a decidere quando dovrò fermarmi», ha scritto Pupo. Nel messaggio ha aggiunto: «Perciò, avanti a tutta randa», escludendo l’ipotesi di fermarsi o di andare in pensione.

Le date dei concerti

In questi giorni l’artista si trova in Russia, dove sono previsti due concerti: il 7 novembre a Kazan e il 9 novembre a Ekaterinburg.

Il 21 novembre Pupo tornerà in Italia per esibirsi al Teatro Corso di Mestre. Dal 27 novembre al 7 dicembre sarà nuovamente in Russia, con tappe tra Mosca e San Pietroburgo.

Il calendario proseguirà nel 2027. Il 16 gennaio è previsto un concerto al Teatro Verdi di Montecatini Terme, seguito il 19 gennaio dall’appuntamento al Teatro Metropolitan di Catania e il 20 gennaio da quello al Teatro Al Massimo di Palermo.

«Per ora è tutto, ma potrei continuare fino alla fine del 2027», ha concluso Pupo. Nel post ha ribadito che, a differenza di alcuni suoi colleghi, non intende «attaccare mai il microfono al chiodo».