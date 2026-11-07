Roma, affitti a 978 euro e case vuote. In crisi anche il ceto medio-alto

Roma, 7 novembre 2026 – Un affitto medio di 978 euro al mese, oltre 33mila strutture ricettive e il 59,2% dei cittadini convinto che, tra dieci anni, Roma non sarà più accessibile a tutti. I numeri del Rapporto Censis “Roma: metropoli e quartiere“, presentato il 6 novembre, raccontano una Capitale nella quale la casa rappresenta uno dei principali fattori di disuguaglianza. Da una parte, la larga maggioranza dei residenti vive in un’abitazione di proprietà. Dall’altra, chi dipende dal mercato degli affitti deve confrontarsi con costi elevati e con un’offerta abitativa che presenta profonde differenze tra centro e periferia.

L’indagine, realizzata su 1.500 romani maggiorenni, affianca alla percezione dei cittadini un’analisi dei dati strutturali della città. E proprio dall’incrocio tra prezzi, redditi e utilizzo degli immobili emerge una delle questioni più delicate per il futuro della Capitale: quanto costa vivere a Roma e chi potrà permetterselo negli anni a venire.

Affitti a Roma, 978 euro al mese e costi sopra la media nazionale

Secondo il Censis, il 72,6% dei romani vive in una casa di proprietà, mentre il 27,4% abita in affitto. Una distribuzione che contribuisce a spiegare perché le difficoltà del mercato immobiliare non pesino allo stesso modo su tutta la popolazione.

Per chi deve pagare un canone mensile, però, il problema è concreto. Nel 2025 l’affitto medio a Roma si è attestato a 978 euro al mese, secondo le elaborazioni del Censis sui dati del mercato immobiliare.

La cifra cambia in base alla tipologia contrattuale: si arriva a 1.083 euro mensili per i contratti ordinari di lungo periodo, mentre per quelli a canone agevolato di lungo periodo la media è di 979 euro.

Il divario economico emerge anche dagli indicatori del disagio abitativo. L’8,6% dei residenti romani vive in famiglie nelle quali i costi dell’abitazione superano il 40% del reddito familiare netto. Un’incidenza sensibilmente superiore al 5,1% registrato a livello nazionale.

Anche la grave deprivazione abitativa, che riguarda le persone residenti in abitazioni sovraffollate con almeno un grave problema strutturale o igienico, risulta più diffusa nella Capitale: 7,6% contro il 5,6% della media italiana.

A essere maggiormente esposte al mercato degli affitti sono alcune fasce della popolazione. L’82,3% dei cittadini stranieri vive in locazione, così come il 40,4% dei giovani tra i 18 e i 34 anni e il 42,2% delle persone con redditi familiari bassi o medio-bassi.

La proprietà immobiliare rappresenta dunque un elemento di stabilità per molti romani, ma non elimina il problema dell’accesso alla casa per chi deve costruire un percorso di autonomia o non dispone di un patrimonio familiare.

Case vuote e turismo, quasi il 30% degli immobili del centro non è abitato stabilmente

Accanto ai prezzi, il Censis analizza anche come viene utilizzato il patrimonio immobiliare della Capitale.

Il 10,5% delle abitazioni di Roma risulta vuoto o non abitato stabilmente. Una quota che aumenta nettamente nei rioni del centro storico, dove raggiunge il 29,4%, quasi tre immobili su dieci.

Nelle aree circostanti i rioni la percentuale scende all’11,9%, mentre si attesta all’8,6% nelle altre zone interne al Grande Raccordo Anulare e al 7,8% in quelle esterne.

Il quadro si accompagna alla forte espansione dell’offerta ricettiva. Secondo i dati riportati dal Censis, Roma conta 33.517 strutture ricettive, delle quali 20.391 sono alloggi turistici, pari al 60,8% del totale.

Tra il 2021 e il 2025, il numero complessivo delle strutture ricettive è aumentato del 72,5%. L’incremento più marcato riguarda proprio gli alloggi turistici, cresciuti del 144,7% nello stesso periodo.

La concentrazione è particolarmente elevata nel centro storico, dove si registrano 960,8 strutture ricettive per chilometro quadrato, contro una media cittadina di 26.

Un’altra indicazione arriva dall’andamento dei contratti di locazione. Tra il 2019 e il 2025, il numero dei contratti ordinari di lungo periodo si è ridotto del 45,9%, mentre quelli agevolati transitori sono aumentati del 47%. Nel complesso, i nuovi contratti di affitto considerati dall’analisi sono diminuiti del 14,3%.

Gualtieri: “Bisogna fare più case popolari”

La questione abitativa è stata al centro anche dell’intervento del sindaco Roberto Gualtieri, presente alla presentazione del Rapporto Censis.

“Il tema della casa è la vera priorità”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come l’elevata percentuale di proprietari attenui la percezione del problema.

“Chi invece non ha la casa di proprietà, con questi costi degli affitti, soffre, può fare fatica anche se ha uno stipendio medio-alto“, ha aggiunto.

Gualtieri ha richiamato soprattutto la necessità di aumentare l’offerta di edilizia residenziale pubblica (ERP), indicando nella scarsità degli alloggi popolari uno dei principali nodi da affrontare.

“A Roma le case Erp sono circa il 5%, la media europea è l’8%, a Vienna sono il 23%”, ha affermato il sindaco, citando i dati nel corso del suo intervento.

“Quindi è una cosa molto semplice: bisogna fare più case Erp, non è che bisogna inventarsi chissà cosa. E per farle bisogna metterci i soldi”.

Interpellato anche sulla disponibilità di studentati pubblici, Gualtieri ha precisato che la relativa competenza è regionale, sostenendo che il problema non sia la presenza di residenze universitarie private, ma l’insufficienza di quelle pubbliche.

Il futuro di Roma, sei cittadini su dieci temono una città meno accessibile

È nelle aspettative per i prossimi dieci anni che il problema della casa assume una dimensione ancora più ampia. Secondo l’indagine, il 59,2% dei romani ritiene che tra un decennio la Capitale non sarà accessibile a tutti, considerando il costo della vita, i servizi e la mobilità. Una preoccupazione condivisa anche dal 50,9% dei giovani.