Roma, i mille modi per nascondere la droga: dall’ascensore-deposito alle dosi di cocaina divise per colore

Roma, 7 novembre 2026 – Cambiano i luoghi, si evolvono le strategie, ma l’obiettivo rimane lo stesso: contrastare il traffico di stupefacenti. I Falchi della Polizia di Stato capitolina hanno portato a termine un’intensa attività investigativa che ha portato a sette arresti e al sequestro di oltre 500 dosi di droga, tra cocaina, hashish e shaboo. Gli interventi, coordinati dalla VI sezione della Squadra Mobile, hanno svelato un’organizzazione capillare e ingegnosa, con depositi improvvisati, confezionamenti colorati e persino un carico di shaboo trasportato in treno da Torino.

Dai ballatoi agli ascensori, passando per la ferrovia

L’inchiesta ha svelato un sistema di spaccio ramificato in diversi quartieri della capitale, con modalità di distribuzione sempre più sofisticate. A Tor Bella Monaca, in particolare, gli investigatori hanno scoperto una vera e propria piazza dello spaccio nella zona del “Ferro di Cavallo”, dove due giovani albanesi gestivano due postazioni di vendita. Uno dei due si recava continuamente verso un ascensore condominiale, all’interno del quale era nascosto il vero magazzino: 261 involucri di cocaina, per un totale di circa 180 grammi. Un altro nascondiglio era stato allestito nel borsello di uno dei due, dove erano custodite 63 dosi (circa 40 grammi) confezionate in involucri di colori diversi, probabilmente per distinguere le qualità o i prezzi.

Ma non solo cocaina: nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche hashish e 425 euro in contanti. Entrambi gli arrestati sono stati accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nascondigli ingegnosi e strategie di distribuzione

La creatività dei trafficanti non ha limiti. A Tor Bella Monaca, in via dell’Archeologia, un cinquantatreenne aveva trasformato il proprio borsello in un bancone tascabile, distribuendo dosi di cocaina (104 involucri, oltre 40 grammi) e custodendo i proventi (140 euro) nella tasca del giubbotto. Poco distante, un ventottenne tunisino aveva scelto un nascondiglio ancora più insolito: la cintura degli slip, dove teneva 42 dosi (circa 20 grammi), mentre altri 360 euro erano nascosti nelle tasche dei pantaloni.

Anche la ferrovia è diventata una via di trasporto per la droga. Un ventinovenne nigeriano, appena arrivato da Torino, trasportava nello zaino 37 grammi di shaboo in cristalli, nascosti in una tasca. Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno intercettato nei pressi del binario 16 della stazione Tiburtina, insospettiti dal suo atteggiamento guardingo e dalle risposte evasive.

Ponte di Nona: la piazza dello spaccio che non si ferma

Nemmeno a Ponte di Nona i trafficanti hanno trovato tregua. In via Aldo Capitini e via Alberto Luthuli, due distinti interventi hanno portato all’arresto di altrettanti uomini. Il primo, nel tentativo di disfarsi della merce, ha lasciato a terra 18 dosi di cocaina, mentre altre sei sono state recuperate da un calzino. Il secondo, invece, aveva in tasca 13 involucri di cocaina e 45 euro in banconote di piccolo taglio, ancora accartocciate dopo gli scambi.

Un bilancio che conferma l’impegno delle forze dell’ordine

Gli arresti, tutti convalidati dall’Autorità giudiziaria, rappresentano un duro colpo per le organizzazioni criminali che operano nella capitale. Tuttavia, come sottolineato dagli investigatori, queste operazioni non sono che una goccia nel mare di un fenomeno che continua a rappresentare una delle principali sfide per la sicurezza pubblica.