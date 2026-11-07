Serie C, l’Ostiamare soffre con lo Spezia al Giannattasio: i biancoviola perdono 0-4
I ragazzi lidensi combattono ma gli avversari siglano quattro reti pesanti. Due al primo tempo e due al secondo
Ostia, 7 novembre 2026 – Nel giorno dell’esordio della terza maglia dell’Ostiamare, i biancoviola di mister D’Antoni ricevono lo Spezia allo stadio Pasquale Giannattasio.
Ospiti avanti dopo 5 minuti con Mazzocchi che sfrutta il rimbalzo fortunato sul palo di Cardinali e fa tap in. Poco dopo bella chance di D’Andrea in risposta di testa da corner, ma il centravanti trova la risposta di Micai. Traversa dei bianconeri sempre con Mazzocchi al 22esimo, poi una fase molto intensa della gara sul piano fisico. A 5’ da fine primo tempo, Wade impatta bene di testa ma il campanile disegnato dal numero 19 finisce di poco alto sopra la traversa. Raddoppio dello Spezia nel recupero con Jimenez.
La ripresa parte a ritmi più bassi rispetto alla prima frazione. Una buona chance per Spinosa che libera il destro a giro con il pallone che termina di poco a lato. Al minuto 71 arriva il terzo gol degli ospiti, ancora con Mazzocchi. Bella conclusione di Tonin, subentrato a Wade, ma il cui tiro viene respinto in corner dal portiere avversario. Quarto gol avversario con Cannavò. Dopo 5 minuti di recupero arriva il fischio finale.
Marcatori: 5’, 71’ Mazzocchi (S), 45’+ 2 Jimenez (S), 90’+2 Cannavò (S)
OSTIAMARE (4-3-3): Vertua; Vagnoni, Brosco, Piroli, Cotali; Casolari, Spinosa (86′ Galastri), Carbone (77′ Tosku); Wade (77′ Tonin), D’Andrea (77′ Buono), Parigini (61’ Badjè). All. D’Antoni
SPEZIA: SPEZIA: Micai; Oyono (88′ Spedalieri), Sapola, Sganzerla, Cancellieri (82′ Giorgeschi), Capomaggio, Candelari (82′ Gomez), Jimenez, Cazzadori, Mazzocchi (88′ Durmush), Cardinali (68’ Cannavò). All. Turati
Arbitro: Antonio Di Reda
Ammoniti: Capomaggio (S), Vagnoni (O), Cannavò (S)
Espulsi: –
Fonte ostiamare.it (da ostiamare.it)
Foto Ostiamare Lido Calcio Srl/Facebook (da Ostiamare Lido Calcio Srl/Facebook)
ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.