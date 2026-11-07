Sparatoria in Polonia: cinque morti nella piazza di Cracovia, feriti anche due agenti

Sparatoria nella piazza principale di Cracovia: cinque morti e almeno 12 feriti, tra cui due agenti. Il presunto responsabile è stato fermato.

Cinque persone sono morte e almeno 12 sono rimaste ferite, tra cui due agenti di polizia, nella sparatoria avvenuta nel pomeriggio di sabato 7 novembre nella piazza principale di Cracovia, nel sud della Polonia. Il presunto responsabile, colpito dalla polizia, è stato trasportato in ospedale e fermato.

Gli spari nella Piazza del mercato principale

Secondo quanto riferito dall’agenzia polacca Pap, sulla base delle informazioni precedentemente pubblicate dalla polizia su X, l’assalitore è entrato intorno alle 15 nella Piazza del mercato principale al volante della sua auto. Dopo essere arrivato nella piazza, ha aperto il fuoco sulla folla prima di essere fermato dalle forze dell’ordine.

La polizia ha colpito il presunto responsabile durante l’intervento. L’uomo è stato quindi trasportato in ospedale e fermato. La fonte non riferisce ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

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